На Закарпатті суд оштрафував прикордонника за перегляд відео у ТікТок замість патрулювання українсько-словацького кордону.
Уродженцю Миколаївщини, який працює у розпорядженні начальника 94 прикордонного загону, присудили понад 2,4 тисячі грн штрафу.
Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на постанову Великоберезнянського районного суду.
За даними слідства, військовий мав при собі телефон, що заборонено правилами, і разом з товаришем дивився відео замість обходу визначеної ділянки кордону 22 вересня.
Порушення солдатів помітив майор, який перевіряв якість роботи патрулів на кордоні.
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|Фото ілюстративне: ДПСУ
"Військовослужбовці відволікалися від несення служби, патрулювання визначеної ділянки не здійснювали, переглядаючи на телефоні солдата Олександра А. соціальну мережу ТікТок", – йдеться у постанові.
Суд визнав військового винним за ч. 2 ст. 172-18 КУпАП (Порушення правил несення прикордонної служби).
Прикордонник визнав свою провину і відбувся штрафом у розмірі 2465 тисяч грн.
Водночас до 15 грудня чоловік ще має право оскаржити постанову в апеляційному суді.
Нагадаємо, раніше суд нарешті задовольнив позов тернополянина, який 3 роки намагався розлучитися з незнайомкою.
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