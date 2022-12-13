На Закарпатті суд оштрафував прикордонника за перегляд відео у ТікТок

На Закарпатті суд оштрафував прикордонника за перегляд відео у ТікТок замість патрулювання українсько-словацького кордону.

Уродженцю Миколаївщини, який працює у розпорядженні начальника 94 прикордонного загону, присудили понад 2,4 тисячі грн штрафу.

Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на постанову Великоберезнянського районного суду.

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За даними слідства, військовий мав при собі телефон, що заборонено правилами, і разом з товаришем дивився відео замість обходу визначеної ділянки кордону 22 вересня.

Порушення солдатів помітив майор, який перевіряв якість роботи патрулів на кордоні.

Фото ілюстративне: ДПСУ

"Військовослужбовці відволікалися від несення служби, патрулювання визначеної ділянки не здійснювали, переглядаючи на телефоні солдата Олександра А. соціальну мережу ТікТок", – йдеться у постанові.

Суд визнав військового винним за ч. 2 ст. 172-18 КУпАП (Порушення правил несення прикордонної служби).

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Прикордонник визнав свою провину і відбувся штрафом у розмірі 2465 тисяч грн.

Водночас до 15 грудня чоловік ще має право оскаржити постанову в апеляційному суді.

Нагадаємо, раніше суд нарешті задовольнив позов тернополянина, який 3 роки намагався розлучитися з незнайомкою.