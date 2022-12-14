Залужний "благословив" скандальний еротичний календар "5 каналу". ФОТО

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розписався на календарях з ню-фотографіями журналісток "5 каналу".
"І не тільки в красі наша сила", – написав Залужний на календарях.
Про це повідомила шеф-редакторка "5 каналу" Ірина Герасимова, а також операторка Ганна Кудрявцева та воєнкор Євгенія Китаїва, які відвідали головнокомандувача.
"Головнокомандувач благословив на другий мільйон", – написала Ірина Герасимова.
|Джерело: Ірина Герасимова
Читайте також: "5 канал" створив календар з оголеними журналістками: медійники виступили проти
|Залужний розписався на календарях з ню-фотографіями журналісток "5 каналу"
Нагадаємо, до Дня ЗСУ "5 канал" оголосив про випуск благодійного календаря з фотографіями оголених журналісток, які позують з елементами військового спорядження.
Кошти з продажу пообіцяли спрямувати на рації для військових – за перший тиждень зібрали понад 1 млн гривень.
|Раніше "голий календар" критикували інші медійники та правозахисники
Ініціатива обурила багатьох медійників та правозахисників, а також жінок-військових.
Зокрема, у спільній заяві вони засудили такий спосіб збору грошей на потреби армії і назвали акцію сповненою дискримінаційних і сексистських наративів.
Читайте також: У лотерею розіграють календарі про бійців ЗСУ з автографом Залужного. ФОТО