Залужний "благословив" скандальний еротичний календар "5 каналу". ФОТО

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розписався на календарях з ню-фотографіями журналісток "5 каналу".

"І не тільки в красі наша сила", – написав Залужний на календарях.

Про це повідомила шеф-редакторка "5 каналу" Ірина Герасимова, а також операторка Ганна Кудрявцева та воєнкор Євгенія Китаїва, які відвідали головнокомандувача.

"Головнокомандувач благословив на другий мільйон", – написала Ірина Герасимова.

Джерело: Ірина Герасимова

Залужний розписався на календарях з ню-фотографіями журналісток "5 каналу"

Нагадаємо, до Дня ЗСУ "5 канал" оголосив про випуск благодійного календаря з фотографіями оголених журналісток, які позують з елементами військового спорядження.

Кошти з продажу пообіцяли спрямувати на рації для військових – за перший тиждень зібрали понад 1 млн гривень.

Раніше "голий календар" критикували інші медійники та правозахисники

Ініціатива обурила багатьох медійників та правозахисників, а також жінок-військових.

Зокрема, у спільній заяві вони засудили такий спосіб збору грошей на потреби армії і назвали акцію сповненою дискримінаційних і сексистських наративів.