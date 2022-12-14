Залужний "благословив" скандальний еротичний календар "5 каналу". ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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14 грудня 2022

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розписався на календарях з ню-фотографіями журналісток "5 каналу".

"І не тільки в красі наша сила", – написав Залужний на календарях. 

Про це повідомила шеф-редакторка "5 каналу" Ірина Герасимова, а також операторка Ганна Кудрявцева та воєнкор Євгенія Китаїва, які відвідали головнокомандувача.

"Головнокомандувач благословив на другий мільйон", – написала Ірина Герасимова.

 Джерело: Ірина Герасимова

Читайте також: "5 канал" створив календар з оголеними журналістками: медійники виступили проти

 Залужний розписався на календарях з ню-фотографіями журналісток "5 каналу"

Нагадаємо, до Дня ЗСУ "5 канал" оголосив про випуск благодійного календаря з фотографіями оголених журналісток, які позують з елементами військового спорядження.

Кошти з продажу пообіцяли спрямувати на рації для військових – за перший тиждень зібрали понад 1 млн гривень.

 Раніше "голий календар" критикували інші медійники та правозахисники

Ініціатива обурила багатьох медійників та правозахисників, а також жінок-військових.

Зокрема, у спільній заяві вони засудили такий спосіб збору грошей на потреби армії і назвали акцію сповненою дискримінаційних і сексистських наративів.

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