Звільнений з полону морпіх Діанов передасть 23,4 млн гривень на лікування побратимів

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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14 жовтня 2022

Захисник "Азовсталі" та морпіх Збройних сил Михайло Діанов, звільнений із полону 21 вересня, передасть майже 23,5 мільйони гривень на лікування побратимам.

Йдеться про кошти, які українці задонатили йому на лікування, повідомляє Діанов у Facebook.

"Друзі, всі ваші донати передаю на лікування побратимам! Ваші донати були не лише турботою – це ще й велика відповідальність. Вони мають знайти правильне і чесне застосування", – написав він.

За словами Діанова, після звільнення з російського полону він отримав колосальну суму допомоги від людей. Загалом йому на лікування зібрали 23 млн 430 тис. гривень. Ці гроші він планує передати іншим військовим, які потребують медичної допомоги.

 Фото: Дмитро "Орест" Козацький

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Водночас сам Діанов проходитиме лікування за кордоном. Відомо, що, перебуваючи в окупованому Маріуполі, військовий не мав змоги отримати належної медичної допомоги. 

Потрапивши у полон до росіян, останні лише погіршили його стан. Як розповіла "УП. Життя" його сестра Альона, окупанти витягнули апарат з руки Михайла без наркозу іржавими пласкогубцями.

"Я планував їх (23,4 млн грн) витратити на лікування. Однак, як я вже казав раніше, Рінат Ахметов і футбольний клуб "Шахтар" вирішили допомогти мені з лікуванням, з пошуком найкращих лікарів за кордоном, з підготовкою документів", – розповідає Діанов.

Він сподівається, що його права рука, у якій не вистачає 4 см кістки, знову буде повноцінною.

"Я мрію про те, що так само я зможу допомогти й іншим хлопцям. Моя головна мета, щоб ампутацій було менше, а ветеранів зі здоровими кінцівками – більше", – наголошує військовий.

Також Діанов обіцяє надати звіт про використання коштів і розповісти про кожного, кому буде надана допомога.

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