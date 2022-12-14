Пластуни передали Зеленському Вифлеємський вогонь. ВІДЕО

Українські пластуни принесли президенту Володимиру Зеленському Вифлеємський вогонь миру.

У Національній скаутській організації зазначили, що вогонь символічний ще й нагадуванням про усіх членів "Пласту", які зараз на фронті або волонтерять заради перемоги ЗСУ.

Про традиційну щорічну зустріч з українськими скаутами повідомили на офіційній сторінці президента України у соцмережах.

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"Цього року це – символ світлу й миру з Віфлеєму. Це не просто уособлення добра, надії та любові, аже це – час єднання, символ того, що ми непереможні. Ми – разом. Ми – об'єднані", – зазначила одна з учасниць "Пласту".

Скриншот з відео

Пластун передав вогонь до рук голови держави зі словами "Україна обов'язково переможе!".

Президент додав, що вогонь цьогоріч – дуже практичний, бо він підтримує і вказує на відсутність страху.

"Вифлеємський вогонь миру цьогоріч особливий. Це символ того, що ми нікого не боїмося й стоятимемо до перемоги, кожний на своєму місці.

Після мене вогонь буде на фронті – даватиме енергію нашим воїнам, які захищають Україну. Там він потрібен найбільше", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, що Вифлеємський вогонь є символом миру, бо його запалили на місці народження Ісуса Христа.

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Нещодавно у організації "Пласт" пообіцяли, що найближчим часом передадуть Вифлеємський вогонь миру на деокуповані території та на фронт.