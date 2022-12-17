Кількість жертв зростає. Росія вбила 450 українських дітей

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
1668
17 грудня 2022

Від повномасштабної війни РФ проти України станом на ранок 17 грудня постраждали понад 1313 українських дітей. 

Через війну 450 дітей загинули, а понад 863 – отримали поранення різного ступеню тяжкості, повідомляє Офіс генпрокурора.

16 грудня внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Кривому Розі Дніпропетровської області півторарічна дитина загинула. 

Реклама:

Ще четверо дітей віком від 3 до 10 років отримали поранення.

 Фото: "Діти війни"

Найбільше дітей постраждало у Донецькій області – 428, Харківській – 267, Київській – 117, Миколаївській – 80, Запорізькій – 78, Херсонській – 74, Чернігівській – 68, Луганській – 65, Дніпропетровській – 39.

"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", – наголошують ювенальні прокурори.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 331 дитина зникла безвісти, а 13613 дітей були депортовані.

Через бомбардування та обстріли російських окупантів 3126 закладів освіти були пошкоджені. 337 з них – повністю зруйновані.

Реклама:

Кількість убитих та поранених українських дітей постійно збільшується через дії окупантів.

Станом на 9 грудня прокурори повідомляли про 443 загиблих та 855 поранених дітей.

Фото обкладинки ілюстративне: palinchak/Depositphotos

Читайте також: Під час вибуху дитину викинуло з ліжка: історія загибелі немовляти у Вільнянську


Реклама:


Реклама:
 6609
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 3815
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3400
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат