Кількість жертв зростає. Росія вбила 450 українських дітей

Від повномасштабної війни РФ проти України станом на ранок 17 грудня постраждали понад 1313 українських дітей.

Через війну 450 дітей загинули, а понад 863 – отримали поранення різного ступеню тяжкості, повідомляє Офіс генпрокурора.

16 грудня внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Кривому Розі Дніпропетровської області півторарічна дитина загинула.

Ще четверо дітей віком від 3 до 10 років отримали поранення.

Фото: "Діти війни"

Найбільше дітей постраждало у Донецькій області – 428, Харківській – 267, Київській – 117, Миколаївській – 80, Запорізькій – 78, Херсонській – 74, Чернігівській – 68, Луганській – 65, Дніпропетровській – 39.

"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", – наголошують ювенальні прокурори.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 331 дитина зникла безвісти, а 13613 дітей були депортовані.

Через бомбардування та обстріли російських окупантів 3126 закладів освіти були пошкоджені. 337 з них – повністю зруйновані.

Кількість убитих та поранених українських дітей постійно збільшується через дії окупантів.

Станом на 9 грудня прокурори повідомляли про 443 загиблих та 855 поранених дітей.

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