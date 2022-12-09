Окупанти депортували до РФ понад 13 тисяч українських дітей – дитячий омбудсмен

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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9 грудня 2022

Російські загарбники незаконно вивезли з України понад 13 тисяч дітей.

Про це повідомила уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук під час брифінгу 9 грудня, пише "Інтерфакс-Україна".

За її словами, ці дані не є остаточними.

"На сьогодні ми володіємо інформацією про 13 тисяч українських дітей, які були депортовані або переміщені російською владою", – заявила Герасимчук.

 Фото: ingward/Depositphotos

За її інформацією, щодня кількість українських дітей, яких окупанти депортують до РФ, збільшується.

"Нам ще належить дізнатися, щонайменше, про десятки тисяч українських дітей, яких вкрала російська влада", – наголосила Уповноважена.

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Зазначимо, за даними платформи "Діти війни", станом на 9 грудня внаслідок військової агресії РФ в Україні загинули щонайменше 443 дитини, ще 330 – вважаються зниклими безвісти, 855 – були поранені. 

Нагадаємо, раніше у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали алгоритм дій, що треба робити, якщо дитину депортували окупанти.

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