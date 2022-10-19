Зіграйте в шашки за донат на ЗСУ: 11-річна чемпіонка Валерія Єжова проведе турнір у Києві

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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19 жовтня 2022

11-річна чемпіонка світу з шашок і волонтерка Валерія Єжова проведе благодійний турнір у Києві на підтримку Збройних Сил України.

Раніше дівчинка зібрала для військових понад 80 тисяч, граючи в шашки з усіма охочими просто на вулицях.

Учасники зіграють у шашки з Валерією, а у разі програшу – повинні будуть зробити благодійний внесок.

Турнір з дівчинкою відбудеться о 15:00 21 жовтня у Vcentri Hub: Шевченківський (вул. Володимирська, 51-Б).

Валерія гратиме з 7 опонентами одночасно, повідомляє Департамент суспільних комунікацій Київської міської держадміністрації.

"Запрошуємо пограти з 11-річною чемпіонкою світу Валерією Єжовою та допомогти нашим військовим. Адже, якщо програли – донатите українській армії", – кажуть у КМДА.

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 Фото: Департамент суспільних комунікацій КМДА

На турнірі також буде присутній гросмейстер міжнародного класу, чемпіон світу, Європи та України Фелікс Шепель – як аналітик і консультант.

Після гри усі охочі зможуть отримати майстер-клас від нього, щоб зрозуміти свої помилки.

"Чекаємо всіх охочих позмагатися і підтримати ЗСУ найближчої п’ятниці 21 жовтня о 15:00", – додають у КМДА.

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 11-річна чемпіонка світу Валерія Єжова проведе благодійний турнір у Києві для допомоги ЗСУ

Нагадаємо, раніше Валерія Єжова зібрала 84 тисячі гривень на ЗСУ. 

21 тисячу гривень, яку вдалося зібрати за 9 днів, вона передала у фонд Сергія Притули.

Спочатку дівчинка грала у шашки з українцями просто на вулиці, потім – почала брати участь у благодійних турнірах.

Зокрема, під час волонтерського турніру у Vcentri Hub: Оболонь Валерія зібрала 7 тисяч гривень. 

Ці кошти перейшли на рахунок благодійного "Дизель Фонду" спеціально для підтримки українських захисників.

А на 8 тисяч гривень, зібраних у Vcentri HUB: Голосіїв, закупили металеві каністри для легкої тактичної техніки для Окремої тактичної групи "Шершень".

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