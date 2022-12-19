На коли припадає день зимового сонцестояння 2022

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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19 грудня 2022

Найкоротший день у році – День зимового сонцестояння. 

Він припадає на 21 або 22 грудня, залежно від кількості днів у році.

У 2022 році зимове сонцестояння настане о 23:47 21 грудня.

Астрономічно це явище пов'язане із тим, що північна півкуля нахилена у бік, протилежний від Сонця, візуально вона досягає найнижчої точки на небі. Це триває близько 3 діб, в цей час висота Сонця на небосхилі майже не рухається.

 Фото: tanor/Depositphotos

Через це тривалість дня – мінімальна, лише 8 годин, а ніч – відповідно, найдовша у році.

Якби Земля не була нахилена, Сонце залишалося б прямо над екватором протягом усього року, то ймовірно, пори року не існували б, натомість були б кліматичні зони.

Після дня зимового сонцестояння тривалість світлового дня буде поступово збільшуватися. У Північній кулі розпочнеться астрономічна зима, а у Південній – астрономічне літо.

Раніше день зимового сонцестояння святкували як день, який означає зміну пори року та кінець довгих зимових ночей.

Раніше цей день визначали за каменями Стоунхенджу – науковці припускають, що кам'яний комплекс використовували як астрономічний календар. 

Під час зимового сонцестояння Сонце зайшло б між двома стійками. Однак, один з каменів завалився, тому ефект втрачений, зазначають у Science Focus. 

Нагадаємо, що через значне скорочення тривалості дня в Україні та низці країн світу запроваджено зимовий час. Це дозволяє більш ефективно використовувати світловий день. 

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