На Сонці за один день сталося вісім потужних спалахів: їх "відчули" на Землі

На Сонці з'явилася пляма, яка спричинила одразу вісім потужних спалахів за один день.

Їх зафіксували у середу, 14 грудня, пише Space.com.

Один зі спалахів, класу М6, навіть призвів до короткого відключення радіозв'язку над Атлантичним океаном.

Як пояснює фізик-дослідник Кіт Стронг, сонячні плями – це темні, холодні області в найнижчому шарі сонячної атмосфери, в яких лінії магнітного поля зорі викривлені і напружені. Спалахи виникають у цих областях, коли магнітні лінії розриваються, вивільняючи енергію.

Сонячні спалахи поширюються зі швидкістю світла. Ті, що спрямовані на Землю, досягають нашої планети протягом восьми хвилин після виходу з атмосфери Сонця.

Космічний корабель Обсерваторії сонячної динаміки NASA зробив цей знімок сонячного спалаху 14 грудня 2022 року

Пляма AR3165 з'явилася на видимому диску Сонця нещодавно. Після трьох спалахів класів M6, M3 і M2 у цій області, приблизно о 12:30 за східним часом (17:30 за Гринвічем) Стронг написав у Twitter:

"Здається, вони стають все більшими. Чи очікується Х-спалах? Залишайтеся з нами".

Спалахи класу Х є найпотужнішими. Ті, що спостерігалися 14 грудня – на рівень нижчі, класу М.

За словами науковця, сонячні спалахи іноді супроводжуються корональними викидами маси (КВМ), які являють собою хмари намагніченої плазми, що рухаються набагато повільніше, ніж спалахи, і "досягають Землі" у термін до трьох днів.

"КСМ зазвичай спричиняють більше порушень у нашому технологічно залежному світі, оскільки при взаємодії з атмосферою вони викликають геомагнітні бурі в атмосфері. Ці бурі породжують красиві полярні сяйва, але також можуть спричиняти відключення електроенергії і навіть збивати супутники з орбіти", – пояснює науковець.

Поки що космічні синоптики не повідомляли про те, що будь-який із нещодавніх сонячних спалахів супроводжувався корональними викидами маси, що можуть уразити нашу планету.

Водночас британська метеорологічна служба Met Office у своєму останньому звіті від 14 грудня прогнозує низький рівень сонячної активності на найближчі дні з можливістю подальших спалахів класу М.

Нагадаємо, наприкінці серпня вчені з обсерваторії сонячної динаміки NASA зафіксували на Сонці нову дивно намагнітизовану пляму. Тоді у NASA озвучили побоювання, що цей об'єкт може стати джерелом спалахів, які спричинятимуть на Землі магнітні бурі.