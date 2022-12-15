На Сонці за один день сталося вісім потужних спалахів: їх "відчули" на Землі

На Сонці з'явилася пляма, яка спричинила одразу вісім потужних спалахів за один день.
Їх зафіксували у середу, 14 грудня, пише Space.com.
Один зі спалахів, класу М6, навіть призвів до короткого відключення радіозв'язку над Атлантичним океаном.
Як пояснює фізик-дослідник Кіт Стронг, сонячні плями – це темні, холодні області в найнижчому шарі сонячної атмосфери, в яких лінії магнітного поля зорі викривлені і напружені. Спалахи виникають у цих областях, коли магнітні лінії розриваються, вивільняючи енергію.
Сонячні спалахи поширюються зі швидкістю світла. Ті, що спрямовані на Землю, досягають нашої планети протягом восьми хвилин після виходу з атмосфери Сонця.
|Космічний корабель Обсерваторії сонячної динаміки NASA зробив цей знімок сонячного спалаху 14 грудня 2022 року
Пляма AR3165 з'явилася на видимому диску Сонця нещодавно. Після трьох спалахів класів M6, M3 і M2 у цій області, приблизно о 12:30 за східним часом (17:30 за Гринвічем) Стронг написав у Twitter:
"Здається, вони стають все більшими. Чи очікується Х-спалах? Залишайтеся з нами".
Спалахи класу Х є найпотужнішими. Ті, що спостерігалися 14 грудня – на рівень нижчі, класу М.
За словами науковця, сонячні спалахи іноді супроводжуються корональними викидами маси (КВМ), які являють собою хмари намагніченої плазми, що рухаються набагато повільніше, ніж спалахи, і "досягають Землі" у термін до трьох днів.
"КСМ зазвичай спричиняють більше порушень у нашому технологічно залежному світі, оскільки при взаємодії з атмосферою вони викликають геомагнітні бурі в атмосфері. Ці бурі породжують красиві полярні сяйва, але також можуть спричиняти відключення електроенергії і навіть збивати супутники з орбіти", – пояснює науковець.
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Поки що космічні синоптики не повідомляли про те, що будь-який із нещодавніх сонячних спалахів супроводжувався корональними викидами маси, що можуть уразити нашу планету.
Водночас британська метеорологічна служба Met Office у своєму останньому звіті від 14 грудня прогнозує низький рівень сонячної активності на найближчі дні з можливістю подальших спалахів класу М.
Нагадаємо, наприкінці серпня вчені з обсерваторії сонячної динаміки NASA зафіксували на Сонці нову дивно намагнітизовану пляму. Тоді у NASA озвучили побоювання, що цей об'єкт може стати джерелом спалахів, які спричинятимуть на Землі магнітні бурі.
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