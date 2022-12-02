Українські прикордонники допомогли знищити росіян, які підстрелили гусака

Яна Осадча журналіст
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2 грудня 2022

Українські прикордонники передали артилеристам координати росіян, які полювали на гусака в одному з окупованих сіл Донеччини.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Прикордонники відслідкували загарбників за допомогою БПЛА. Мародери підстрелили свійського гусака і понесли його у будинок, де влаштували свій командно-спостережний пункт.

"Координати противника прикордонники повідомили побратимам-артилеристам", – розповідають у прикордонній службі.

ЗСУ нанесли по об‘єкту вогневе ураження з гармат "Рапіра", та знищили окупантів разом з їхнім командиром підрозділу, який приїхав поласувати гусаком.

"Жодний російський мародер не піде від нас безкарним. Ви ще за єнота відповісте", – говорять прикордонники.

Нагадаємо, після того, як росіяни зізналися у крадіжці єнота у Херсоні, тварина стала героєм мемів.

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