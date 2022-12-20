В Україні майже 13 тисяч студентів-контрактників переведуть на бюджет: про кого йдеться

В Україні дозволили перевести на навчання за державним замовленням майже 13 тисяч студентів-контрактників.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Йдеться, зокрема, про студентів з тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій, які вступили до коледжів та університетів до 2021 року включно.

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Також на безоплатне навчання переведуть:

дітей загиблих захисників України,

учасників бойових дій,

осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Відомство наразі схвалило трохи більше, ніж половину заявок. Загалом до МОН надійшло 22 643 звернення від 311-и закладів фахової передвищої та вищої освіти щодо переведення студентів на бюджетні місця.

При цьому у жовтні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що цього року переведуть на бюджет понад 80 тисяч людей. Для відповідного проєкту держава виділить 363 мільйони гривень.

Наостанок Шкарлет додав, що усі студенти, які мають право перевестися на безоплатне навчання і до 18 листопада 2022-го подали відповідні документи, будуть переведені на бюджет.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України пояснювали, хто зі студентів-контрактників може перевестися на безоплатну форму навчання.

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