В Україні майже 13 тисяч студентів-контрактників переведуть на бюджет: про кого йдеться

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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20 грудня 2022

В Україні дозволили перевести на навчання за державним замовленням майже 13 тисяч студентів-контрактників. 

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Йдеться, зокрема, про студентів з тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій, які вступили до коледжів та університетів до 2021 року включно.

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Також на безоплатне навчання переведуть:

  • дітей загиблих захисників України,
  • учасників бойових дій,
  • осіб з інвалідністю внаслідок війни. 
 Фото: PeopleImages.com/Depositphotos

Відомство наразі схвалило трохи більше, ніж половину заявок. Загалом до МОН надійшло 22 643 звернення від 311-и закладів фахової передвищої та вищої освіти щодо переведення студентів на бюджетні місця.

При цьому у жовтні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що цього року переведуть на бюджет понад 80 тисяч людей. Для відповідного проєкту держава виділить 363 мільйони гривень.

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Наостанок Шкарлет додав, що усі студенти, які мають право перевестися на безоплатне навчання і до 18 листопада 2022-го подали відповідні документи, будуть переведені на бюджет.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України пояснювали, хто зі студентів-контрактників може перевестися на безоплатну форму навчання. 

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