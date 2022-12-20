В Україні майже 13 тисяч студентів-контрактників переведуть на бюджет: про кого йдеться

В Україні дозволили перевести на навчання за державним замовленням майже 13 тисяч студентів-контрактників.
Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
Йдеться, зокрема, про студентів з тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій, які вступили до коледжів та університетів до 2021 року включно.
Також на безоплатне навчання переведуть:
- дітей загиблих захисників України,
- учасників бойових дій,
- осіб з інвалідністю внаслідок війни.
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Відомство наразі схвалило трохи більше, ніж половину заявок. Загалом до МОН надійшло 22 643 звернення від 311-и закладів фахової передвищої та вищої освіти щодо переведення студентів на бюджетні місця.
При цьому у жовтні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що цього року переведуть на бюджет понад 80 тисяч людей. Для відповідного проєкту держава виділить 363 мільйони гривень.
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Наостанок Шкарлет додав, що усі студенти, які мають право перевестися на безоплатне навчання і до 18 листопада 2022-го подали відповідні документи, будуть переведені на бюджет.
Нагадаємо, раніше у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України пояснювали, хто зі студентів-контрактників може перевестися на безоплатну форму навчання.
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