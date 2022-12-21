Україна повернула 3 дітей, яких росіяни вивезли у табір в Геленджик

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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21 грудня 2022

В Україну вдалося повернути ще трьох дітей, яких росіяни розлучили з батьками під час тимчасової окупації Харківської області. 

Під приводом "оздоровлення" росіяни вивезли малечу до дитячого табору "Ведмедик" у місті Геленджик у серпні 2022 року.

Про повернення дітей додому повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Як омбудсмен сприяв здійсненню надання сім’ї грошової підтримки за допомогою благодійного фонду "Карітас України", а також щодо отримання батьками закордонних паспортів для повернення дітей до України", – написав омбудсмен.

Наразі дорога до РФ пролягає через треті країни, тому батькам дітей довелося пройти величезний і небезпечний шлях, здолати який самостійно майже неможливо, додають в Уповноваженого.

 Фото: Дмитро Лубінець

Омбудсмен сказав, що він радий, що вдалося відновити право на єдність родини, свободу пересування та вільний вибір місця проживання дитини. 

"Відмічу, що логістично повернення дітей відбулось за допомоги благодійної організації БФ "Центр взаємодопомоги "Спасемо Україну". 

Наразі депортовано 13 613 дитини, кожного та кожну з яких ми ще маємо повернути!", – додав Лубінець.

Нагадаємо, раніше в Україну вдалося повернути 16-річного хлопця з Маріуполя, якого "всиновили" у Росії.

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