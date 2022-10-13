Нарешті вдома: Україна повернула з Росії та окупованих територій 96 дітей

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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13 жовтня 2022

З Росії та тимчасово окупованих територій вдалося повернути 96 українських дітей.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у Telegram.

"96 маленьких українців знову на Батьківщині. Зусиллями Уряду, волонтерів, усіх небайдужих сім’ї з’єднуються", – пише відомство.

У Мінреінтеграції висловили подяку усім, хто долучився до повернення дітей в Україну, зокрема, урядовим організаціям, дипломатичним установам, волонтерам, міжнародній благодійній організації SOS "Дитячі містечка".

"Ми боремося за кожного маленького українця! Адже діти – це і є наша держава, наше майбутнє.

І ми обов’язково потурбуємося про те, щоб кожен з них був в безпеці й комфорті", – додала віцепрем’єрка Ірина Верещук.

 Фото: Мінреінтеграції

Раніше в Україну повернули 37 дітей, яких росіяни депортували з Харківщини.

Водночас, станом на 13 жовтня, 8140 українських дітей – депортовані російськими окупантами.

Окупанти викрали багатьох дітей з Маріуполя. Їх почали прилаштовувати у "прийомні сім’ї" в Росії та "перевиховувати".

Дитяча омбудсменка РФ Львова-Бєлова заявила, що 30 дітей з Маріуполя, які співали гімн України, тепер "полюбили Росію".

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