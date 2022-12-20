В Україну повернули хлопця з Донеччини, якого "всиновили" в РФ

В Україну вдалося повернути 16-річного хлопця з Донеччини, незаконно депортованого до РФ. Там він жив у "прийомній родині".

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Facebook.

За словами омбудсмена, Сергій – так звати хлопця – вперше за 8 місяців повернувся на Батьківщину. Сталося це 19 грудня, у День Святого Миколая.

Незадовго до повномасштабної війни хлопець втратив батьків, з якими проживав поблизу Маріуполя. Наразі у нього залишилася лише старша сестра.

Фото: омбудсмен Дмитро Лубінець

Щойно окупанти захопили рідний населений пункт Сергія, його та багатьох інших дітей вивезли в Донецьк, а звідти – до РФ. Вирішальне слово було за дитячою омбудсменкою РФ Марією Львовою-Бєловою, яка після "милого спілкування" з дітьми на камеру пропагандистських ЗМІ вирішила, що Сергія та інших вивезених українських дітей необхідно всиновити в російські сім’ї.

Підлітка відправили жити у родину, де у подружжя вже було четверо дітей – троє рідних та одна всиновлена. За словами омбудсмена, Сергій навіть не розмовляв з новими "батьками".

"Я просто вчився в коледжі, розмовляв з друзями, з якими там познайомився", – розповів Сергій.

16-річному Сергію подарували для навчання ноутбук. Фото: омбудсмен Дмитро Лубінець

У тамтешньому закладі освіти хлопець вивчав напрям автомеханіки. Як переповідає Лубінець слова хлопця, до нього у російській родині не ставилися жорстоко, однак його увесь цей час не покидала думка про те, що він повинен повернутися в Україну. Порятунок хлопець знайшов в інтернеті.

"Я хочу повернутися з РФ в Україну", – таке повідомлення Сергій надіслав у одному з чат-ботів і отримав відповідь, що йому в цьому допоможуть.

Так і сталося.

"Вчора його зустріли на кордоні з Україною й він щасливий, що нарешті вдома. На запитання, що відчув, коли перетнув кордон з Україною, Сергій з найщирішою усмішкою відповів, що був дуже радий", – розповів омбудсмен.

Фото: омбудсмен Дмитро Лубінець

На вокзалі на хлопця чекали Дмитро Лубінець та голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін. Останній подарував Сергію необхідний для навчання ноутбук.

За словами омбудсмена, хлопець також отримає психологічну та медичну допомогу. Після втрати батьків офіційним опікуном Сергія стане його рідна сестра.

"Я вражений цілеспрямованістю юного українця та його непереборним бажанням повернутися додому. Це приклад того, що є в українцях – наша незламність і наполегливість. Його історія це історія боротьби за те, щоб бути вільним, жити вільно та поруч із вільними людьми! Україна продовжує боротися за таких цілеспрямованих дітей, які виростуть її гідними громадянами!" – наголосив Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук повідомила, що окупанти депортували до РФ понад 13 тисяч українських дітей.