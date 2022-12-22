Як не купити у магазині зіпсовані через відключення світла продукти

Через постійні відключення світла зростає ризик придбати у магазинах зіпсовану їжу, яка зберігалася у неналежних умовах.

Як не купити небезпечні продукти, розповідають у Центрі стратегічних комунікацій.

Перед походом у магазин варто перевірити, коли за графіком вимикають світло у районі, де він знаходиться. Однак варто пам’ятати, що відключення дуже часто відбуваються поза графіком.

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Тому краще надати перевагу магазину, який знаходиться або на одній лінії з об’єктом критичної інфраструктури, де відключень не буває, або вони стаються не так часто, як на інших лініях.

Якщо поруч з вами таких магазинів немає, бажано знайти той, де працює генератор.

Також варто:

купувати продукти, які виготовлені нещодавно і якнайменше зберігались у магазині;

здійснювати закупівлі у закладах, де більша кількість покупців, а відповідно, і графіки поставок частіші;

звертати увагу на завантаженість холодильників магазинів харчовими продуктами. Перевантажене холодильне обладнання не здатне тривалий час після знеструмлення утримувати температуру;

завжди перевіряти дату пакування, кінцеву дату для вживання й умови зберігання;

уникати продуктів "за півціни", у яких уже минає термін придатності, тому що під час постійних відключень світла зростає ризик того, що продукт уже зіпсувався.

Раніше ми розповідали про те, які продукти треба придбати на час війни.

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