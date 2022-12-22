Як не купити у магазині зіпсовані через відключення світла продукти

Яна Осадча журналіст
5318
22 грудня 2022

Через постійні відключення світла зростає ризик придбати у магазинах зіпсовану їжу, яка зберігалася у неналежних умовах.

Як не купити небезпечні продукти, розповідають у Центрі стратегічних комунікацій.

Перед походом у магазин варто перевірити, коли за графіком вимикають світло у районі, де він знаходиться. Однак варто пам’ятати, що відключення дуже часто відбуваються поза графіком.

Тому краще надати перевагу магазину, який знаходиться або на одній лінії з об’єктом критичної інфраструктури, де відключень не буває, або вони стаються не так часто, як на інших лініях.

 Фото: Steklo_KRD/Depositphotos

Якщо поруч з вами таких магазинів немає, бажано знайти той, де працює генератор.

Також варто:

  • купувати продукти, які виготовлені нещодавно і якнайменше зберігались у магазині;
  • здійснювати закупівлі у закладах, де більша кількість покупців, а відповідно, і графіки поставок частіші;
  • звертати увагу на завантаженість холодильників магазинів харчовими продуктами. Перевантажене холодильне обладнання не здатне тривалий час після знеструмлення утримувати температуру;
  • завжди перевіряти дату пакування, кінцеву дату для вживання й умови зберігання;
  • уникати продуктів "за півціни", у яких уже минає термін придатності, тому що під час постійних відключень світла зростає ризик того, що продукт уже зіпсувався.

Раніше ми розповідали про те, які продукти треба придбати на час війни.

Читайте також: Які продукти покласти до тривожного рюкзачка для дитини: поради від МОЗ


Реклама:


 874
САДИ

Відновив теплицю свого дитинства. Як скульптор на Житомирщині прищеплює любов до рослин школярам

Вікторія Андрєєва
 10269
Суспільство

Реве та стогне: як річка Дніпро потерпає від окупантів

Олена Барсукова , Яна Осадча
 5048
КУЛЬТУРА

"Маланка не на часі": як війна та чиновники можуть знищити давню українську традицію

Ірина Пустиннікова, спеціально для УП.Життя

Головне на сайті


САДИ

Відновив теплицю свого дитинства. Як скульптор на Житомирщині прищеплює любов до рослин школярам

Вікторія Андрєєва
Російські окупанти зносять драмтеатр у Маріуполі, в якому вбили кілька сотень людей. ВІДЕО
Військові з Хмельниччини написали листи подяки дітям
Через війну українці не матимуть додаткових вихідних на новорічно-різдвяні свята
В Україні вперше показали оригінали рукопису "Щедрика" Миколи Леонтовича. ФОТО
У Львові відзначили 25 найкращих сімейних лікарів міста
Суспільство

Реве та стогне: як річка Дніпро потерпає від окупантів

Олена Барсукова , Яна Осадча
КУЛЬТУРА

"Маланка не на часі": як війна та чиновники можуть знищити давню українську традицію

Ірина Пустиннікова, спеціально для УП.Життя