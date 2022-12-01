Які продукти покласти до тривожного рюкзачка для дитини: поради від МОЗ

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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1 грудня 2022

Через відключення світла та обстрілів росіянами об'єктів критичної інфраструктури, до дитячого тривожного рюкзачка варто додати харчі.

У Міністерстві охорони здоров'я склали орієнтовний перелік продуктів з розрахунку на 1-2 дні.

Проте, у МОЗ зазначають, що такий перелік є узагальненим, а їхні кількості – усередненими. 

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"Слід орієнтуватися на індивідуальні уподобання та потреби вашої дитини, які залежать від віку та рівня фізичної активності", – наголошують у міністерстві.

 Фото: AlexLipa/Depositphotos

До рюкзака варто додати:

  • воду з розрахунку 1-2 літри на добу;
  • консервовані продукти (наприклад, бобові, м'ясні консерви з кашею або згущене молоко);
  • цільнозернові продукти, горіхи та насіння (крекери, хлібці, злакові батончики, горіхи тощо);
  • овочі і фрукти (морква, солодкий перець, банани, яблука тощо);
  • сухі продукти (сублімовані каші, сухофрукти, чай);
  • оброблені м’ясні вироби та твердий сир;
  • солодощі (цукор або шоколад).

Список скакали разом з головою асоціації дієтологів України Олегом Швецем. 

 Кількість продуктів на 1 день. Інфографіка від МОЗ

Він також пропонує крім води додати до тривожного дитячого рюкзачка пакетований фруктовий сік або пастеризовані молочні напої.

Нагадаємо, до дитячої тривожної валізки також варто покласти розмальовки або компактні ігри, щоб розважити дитину у сховищі.

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