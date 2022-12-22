У Київраді озвучили графік "включення" новорічної ялинки

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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22 грудня 2022

Цього року головна ялинка у Києві світитиметься за графіком, враховуючи сучасні реалії, в яких живе країна.

Як розповіли у Київській міській раді, енергозберігаючі гірлянди світитимуться від генератора лише чотири години на добу.

Утім, їх обіцяють вмикати щодня – з 17:00 до 21:00.

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Нагадаємо, у Києві 19 грудня засвітили символічну "ялинку незламності". Зазвичай до цього столична новорічна красуня сягала орієнтовно 30 метрів у висоту, проте цього року – лише 12.

 Головна ялинка країни цього року. Фото: Київрада

Її встановили за кошти бізнесу, а генератор надали благодійники. Мер Києва Віталій Кличко наголошував, що з міського бюджету гроші на ялинку не витрачали взагалі.

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Ялинку оздобили іграшками минулих років:

  • близько тисячею куль синіх і жовтих кольорів,
  • білими голубами,
  • зображенням захисника Києва – Архистратига Михаїла,
  • прапорами країн, що допомагають Києву впоратися з викликами та наслідками війни, яку розв'язала РФ,
  • Гербом України на верхівці.
 Герб України на верхівці ялинки. Фото: Київрада

Цього року через війну у Києві не буде звичного формату святкування Нового Року та Різдва. Зокрема, у столиці скасували масові розважальні заходи, новорічні ярмарки на Софійській площі та атракціони. Фудкорти також не встановлюватимуть з метою дотримання заходів безпеки в умовах воєнного стану.

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