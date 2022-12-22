Якими були головні ялинки країни у різні роки. ФОТО

Головну ялинку країни за традицією відкривають 19 грудня у Києві.
Саме із запалювання вогнів на новорічному дереві розпочинаються святкові заходи: під ялинкою зі сцени виступають артисти та музиканти, а поруч розгортають ярмарок та влаштовують атракціони для дітей.
2022-й – особливий, вперше за історію незалежної України ми будемо проводжати воєнний рік. Тому під ялинкою не буде святкових гулянь, а горіти вогнями вона буде за графіком.
Пропонуємо вам згадати, якими були головні ялинки країни у різні роки.
У перші роки української незалежності ялинки встановлювали на Майдані, то з одного, то з іншого боку. У 90-х ще не було ані мобільних, ані інтернету, тому фото збереглося мало.
|1993 рік. Вертеп. Фото Укрінформ
|1997 рік Фото:
На початку 2000-х ялинки були яскраві, хоча і хаотичні. Утім, різноманітністю вони не відрізнялися і були чимось схожі одна на одну.
|2001 рік
|2022 рік
|2003 рік
|2004 рік
У 2005-му після помаранчової революції змінилася і новорічна красуня.
|2005 рік Фото: 24 канал
Ялинка-2006 запам'яталася "подарунками", які висіли на гілках.
|2006 рік Фото: /Вікіпедія
У 2007-му році в ялинках розпочинається так званий "ромбовий стиль".
|2007 рік
|2008 рік
|2009 рік
У 2010-му Україну вразила фінансова криза, тому ялинка була дуже схожа на минулорічну.
|2010 рік
У 2011-му криза не минула, одак ялинка була оригінальніша. ЇЇ прикрашала реклама солодощів і креативні ромби.
|2011 рік
У 2012-му у центрі столиці встановили ялинку-конус, яка чомусь майже нікому не сподобалась і про неї почали робити меми.
|2012 рік Фото:
Ялинка останнього року президентства Віктора Януковича виявилася мультяшною і не дуже реалістичною.
|2013 рік
Ялинку 2014-року – року Майдану – забути неможливо.
|2014 рік Фото:
У 2015-му після загибелі людей на Майдані ялинку переносять на Михайлівську площу.
|2015 рік Фото:
Ялинку у 2016-му зробили солодкою: з пряниками і цукерками.
|2016 рік
У 2017-му році у Київ привезли живу ялинку з Івано-Франківська.
У 2018-му році ялинка була стилізована під вогні північного сяйва.
|2018 рік Фото: КМДА
У 2019-му році ялинку оформили в тематиці українського козацтва у поєднанні з казкою про Лускунчика. Вона увійшла до п'ятірки кращих європейських ялинок за версією European Best Destinations.
|2019 рік Фото:Вікіпедія
У 2020-му році ялинка була частиною композиції "Чарівний ліс", яку довелось, однак, видозмінити: відьомський капелюх на верхівці дерева замінили на Вифлеємську зірку.
|2020 рік Фото: КМДА
У мирному 2021-му році головною темою різдвяної ялинки була "Різдвяна диво-ніч".
|2021 рік, Фото: КМДА
І нарешті 2022-й рік: ялинка незламності.
|2022 рік, Фото: КМДА
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