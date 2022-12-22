Якими були головні ялинки країни у різні роки. ФОТО

Головну ялинку країни за традицією відкривають 19 грудня у Києві.

Саме із запалювання вогнів на новорічному дереві розпочинаються святкові заходи: під ялинкою зі сцени виступають артисти та музиканти, а поруч розгортають ярмарок та влаштовують атракціони для дітей.

2022-й – особливий, вперше за історію незалежної України ми будемо проводжати воєнний рік. Тому під ялинкою не буде святкових гулянь, а горіти вогнями вона буде за графіком.

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Пропонуємо вам згадати, якими були головні ялинки країни у різні роки.

У перші роки української незалежності ялинки встановлювали на Майдані, то з одного, то з іншого боку. У 90-х ще не було ані мобільних, ані інтернету, тому фото збереглося мало.

1993 рік. Вертеп. Фото Укрінформ

1997 рік Фото: Юлія Михайлова

На початку 2000-х ялинки були яскраві, хоча і хаотичні. Утім, різноманітністю вони не відрізнялися і були чимось схожі одна на одну.

2001 рік

2022 рік

2003 рік

2004 рік

У 2005-му після помаранчової революції змінилася і новорічна красуня.

2005 рік Фото: 24 канал

Ялинка-2006 запам'яталася "подарунками", які висіли на гілках.

2006 рік Фото: Sergiy Klymenko / Вікіпедія

У 2007-му році в ялинках розпочинається так званий "ромбовий стиль".

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2007 рік

2008 рік

2009 рік

У 2010-му Україну вразила фінансова криза, тому ялинка була дуже схожа на минулорічну.

2010 рік

У 2011-му криза не минула, одак ялинка була оригінальніша. ЇЇ прикрашала реклама солодощів і креативні ромби.

2011 рік

У 2012-му у центрі столиці встановили ялинку-конус, яка чомусь майже нікому не сподобалась і про неї почали робити меми.

2012 рік Фото: Xsandriel / Вікіпедія

Ялинка останнього року президентства Віктора Януковича виявилася мультяшною і не дуже реалістичною.

2013 рік

Ялинку 2014-року – року Майдану – забути неможливо.

2014 рік Фото: Mr.Rosewater / Вікіпедія Вікіпедія

У 2015-му після загибелі людей на Майдані ялинку переносять на Михайлівську площу.

2015 рік Фото: Skoropadsky / Вікіпедія Вікіпедія

Ялинку у 2016-му зробили солодкою: з пряниками і цукерками.

2016 рік

У 2017-му році у Київ привезли живу ялинку з Івано-Франківська.

/ Вікіпедія 2017 рік Фото: Visem Вікіпедія

У 2018-му році ялинка була стилізована під вогні північного сяйва.

2018 рік Фото: КМДА

У 2019-му році ялинку оформили в тематиці українського козацтва у поєднанні з казкою про Лускунчика. Вона увійшла до п'ятірки кращих європейських ялинок за версією European Best Destinations.

2019 рік Фото: KressInsel /

У 2020-му році ялинка була частиною композиції "Чарівний ліс", яку довелось, однак, видозмінити: відьомський капелюх на верхівці дерева замінили на Вифлеємську зірку.

2020 рік Фото: КМДА

У мирному 2021-му році головною темою різдвяної ялинки була "Різдвяна диво-ніч".

2021 рік, Фото: КМДА

І нарешті 2022-й рік: ялинка незламності.