"Віримо, що і ми скоро будемо так чілити": полярники показали тюленя Ведделла. ВІДЕО

Українські полярники показали, як молоде тюленя Ведделла позіхає і ніжиться неподалік антарктичної станції "Академік Вернадський", поки дослідники знімають його на камеру.

Відео оприлюднив Національний антарктичний науковий центр.

"Погляньте, як "чілить"(відпочиває) неподалік нашої станції молоде тюленя Ведделла", – підписали кадри у "Вернадському".

Тюлені Ведделла є відносно поширеними на узбережжі Антарктиди. Як пояснюють українські полярники, особини цього виду родини Тюленевих здатні триматися у водах Антарктики протягом року і добре пристосовані до плавання під кригою, навіть у зимовій темряві.

@antarcticcenterua Погляньте, як чілить неподалік нашої станції молоде тюленя Ведделла😊 Ці тварини тримаються у водах Антарктики протягом року і добре пристосовані до плавання під кригою, навіть в зимовій темряві. Навесні (це коли в Україні осінь) самиці тюленів Ведделла збираються поблизу "Вернадського". Саме тут народжуються маленькі "ведделлята", яким полярники традиційно дають імена. Цього року перших малят назвали Мирко (Мир) та Мрія. Тюлені Ведделла харчуються рибою, крилем і восьминогами й живуть досить довго – 20 років. P.S. віримо, що всі ми теж скоро отак чілитимемо зраночку, а не прокидатимемося від звуків сирен та ворожих обстрілів☹️ Віримо в Україну! Віримо в ЗСУ! Переможемо💙💛 #вернадський #тварини #тюлені #антарктика #wildlife #animals #antarctica #seal #seals ♬ Гарно так - CHEEV

Коли в Антарктиді настає весна (в Україні у цей час осінь), самиці тюленів Ведделла збираються поблизу "Вернадського".

"Саме тут народжуються маленькі "ведделлята", яким полярники традиційно дають імена", – кажуть у науковому центрі.

Дослідники і цього року дали ім'я першим новонародженим – їх назвали Мирко (Мир) та Мрія. Полярники також розповіли про раціон тюленів. Здебільшого ті харчуються рибою, крилем і восьминогами.

Тюлені Веддела зазвичай живуть досить довго – до 20 років, кажуть у НАНЦ.

"P.S. віримо, що всі ми теж скоро отак чілитимемо зраночку, а не прокидатимемося від звуків сирен та ворожих обстрілів. Віримо в Україну! Віримо в ЗСУ!" – наголосили у підсумку українські дослідники.

Нагадаємо, раніше у Національному антарктичному науковому центрі показали момент народження субантарктичного пінгвіна.