В окупованих містах Луганщини майже зникли дерева: їх рубають на дрова – Гайдай

У тимчасово окупованих містах Луганщини люди масово вирубають дерева, щоб обігріти помешкання.

Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у пресцентрі Укрінформа.

За словами Гайдая, ситуація з опалювальним сезоном у великих окупованих містах Лугащини – критична.

"Окупанти і колаборанти не підготували великі міста до опалювального періоду. Для нас це дикі речі, однак вони підвозять дрова до багатоповерхових будинків. Однак роблять це один-два рази, а далі все", – каже голова ОВА.

Сергій Гайдай

Як зазначає Гайдай, у Рубіжному, Сєвєродонецьку та інших великих містах наразі майже зникли дерева, тому що люди дровами обігрівають приміщення.

"Ходити у лісосмуги дуже небезпечно, там усе заміновано, тому мешканці зрізають і зрубають дерева у містах", – говорить Гайдай.

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