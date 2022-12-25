Якою була новорічна ялинка у вільному Маріуполі рік тому і як вона виглядає зараз – ФОТО

Окупанти таки встановили і засвітили у Маріуполі новорічну ялинку. Її привезли з Росії.

Фото цієї "красуні" опублікував колаборант і "очільник" окупаційної "адміністрації" Костянтин Іващенко у Telegram.

Дерево встановили у парку "Веселка", що на проспекті Перемоги у Маріуполі. На знімку можна побачити, що ялинка – чи не єдина "світла пляма" у тій місцевості, адже РФ зруйнувала інфраструктуру міста на 95%.

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За словами колаборанта, її подарувала окупованому місту влада Тульської області. У Маріуполі дерево становили "за дорученням губернатора Олексія Дюміна".

Російська ялинка, встановлена окупантами у Маріуполі. Фото: колаборант Іващенко/Telegram

Порівнювати її з минулорічною ялинкою у тоді ще мирному й процвітаючому Маріуполі не варто. Утім, пропонуємо згадати, як виглядав справжній символ Нового Року у портовому українському місті рік тому, поки його не прийшли "визволяти" росіяни.

Минулорічна ялинка у тоді ще вільному Маріуполі

Фото: Маріупольська міськрада

І хоча минулого року через сильний вітер ялинка впала, навіть у "лежачому" стані вона виглядала краще за російську "красуню".

Нагадаємо, головну ялинку у Маріуполі минулого року встановлювали на Площі Свободи, навпроти драматичного театру. Тоді ще ніхто не підозрював, що за два місяці на цей драмтеатр, де ховатимуться сотні маріупольців з дітьми, росіяни скинуть надпотужну бомбу, а через рік – будуть зносити будівлю, щоб замести сліди варварства.

Зараз у Маріуполі критична ситуація – опалювальний сезон так і не розпочався, люди звідусіль заявляють, що мерзнуть у власних квартирах, де замість вікон – плівка.

Страждають діти, які на уроках змушені сидіти у куртках та шапках, аби зігрітися, поки вчителі-колаборанти імітують навчальний процес та проводять "Разговоры о важном".

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Паралельно у цей час окупаційна "влада" міста в особі колаборанта Іващенка заявляє, що підготувала дітям Маріуполя "близько 5 тисяч подарунків", які роздадуть "вихованцям дитячих садків та учням початкової школи".

За даними чинної влади, у місті досі залишається 11 тисяч дітей шкільного віку.