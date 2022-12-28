У Києві врятували жінку, яка намагалась скоїти самогубство на очах у синів

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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28 грудня 2022

У Києві поліціянти врятували життя 36-річній жінці з Чернігівщини, яка намагалась скоїти самогубство на очах у своїх дітей.

Жінка у стані алкогольного сп’яніння порізала собі руку ножем, повідомляє поліція Києва.

Поруч із нею були діти – 2-річний та 7-річний хлопчики. Один із синів покликав на допомогу.

"До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що з вікна будинку на бульварі Перова кричить дитина про допомогу", – розповідають у пресслужбі.

 Фото: Поліція Києва

Правоохоронці поспішили на виклик і виявили у квартирі жінку з "явними ознаками алкогольного сп’яніння", яка сиділа на підлозі з порізаною рукою. 

Їй одразу надали домедичну допомогу та викликали "швидку".

"Ми з колегами заспокоїли дітей та відвели до іншої кімнати, аби відволікти від того, що відбувається. 

Завдяки тому, що 7-річний хлопчик вчинив дуже правильно й покликав дорослих на допомогу, нам вдалося вчасно прибути на виклик та надати необхідну допомогу жінці", – розповідають правоохоронці.

У Києві жінка намагалася вбити себе на очах у двох синів

Лікарі госпіталізували матір, а її синів правоохоронці відвезли до дитячої лікарні. На щастя, їхньому життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Наразі невідомо, чи залишать братиків із їхньою мамою.

"Подальшу долю перебування малюків у родині визначать відповідні служби, а ми з’ясовуємо причину такого вчинку потерпілої", – каже ювенальна інспекторка Ольга Бузько.

Нагадаємо, раніше у ЦГЗ пояснювали, як зрозуміти, що близька людина планує самогубство і вчасно допомогти.

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