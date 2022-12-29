НСЗУ радить завчасно подбати про доступ до медичної допомоги на свята: як це зробити

Українцям напередодні Нового Року та Різдва варто завчасно подбати про доступ до медичної допомоги у період свят.

Національна служба здоров‘я України надала п‘ять порад, що необхідно зробити, аби не залишитися без доступу до медицини, адже допомога може знадобитися раптово.

Передусім, треба уточнити графік роботи сімейного лікаря на випадок, якщо той планує відпустку. Зокрема, це стосується громадян, які уклали декларацію з лікарем первинної ланки.

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Водночас, якщо у вас немає декларації з лікарями, пам‘ятайте: в умовах війни ви все одно можете звернутися до будь-якого сімейного лікаря без укладення відповідного документа.

Після з‘ясування графіку роботи домовтеся про спосіб зв‘язку з сімейним лікарем. Уточніть:

чи можна телефонувати,

чи можна писати у месенджер і який саме,

чи зможе лікар швидко виписати направлення чи рецепт за Програмою медичних гарантій.

Наступний крок - перевірте, чи не закінчуються у вас препарати, які ви отримуєте за програмою "Доступні ліки".

"Якщо ви бачите, що їх не вистачить до кінця свят – краще завчасно звернутися до лікаря за новим рецептом та отримати препарати в аптеці", - наголошують у НСЗУ.

Також українцям радять завчасно перевірити та, за необхідності, оновити домашню аптечку. Зокрема, якщо термін придатності ліків закінчився або закінчується.

Що має бути в базовій домашній аптечці, можна дізнатися за посиланням.

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Наостанок в НСЗУ радять дізнатись альтернативний номер виклику швидкої медичної допомоги на випадок, якщо вона знадобиться.

"Коли номер "103" перевантажений, краще мати під рукою альтернативний номер екстреної допомоги у вашому населеному пункті або районі", - підкреслили в НСЗУ.

Інший номер "швидкої" можна дізнатися у місцевих органах влади, зокрема на сайтах територіальних громад.

Нагадаємо, раніше у МОЗ пояснили, як викликати "екстренку", якщо через відсутність світла виникли перебої зі зв‘язком.