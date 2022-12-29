Расистський скандал через смарт-годинник: Apple загрожує судовий позов

Компанію Apple можуть притягнути до суду через звинувачення у расизмі.
Американець Алекс Моралес заявляє, що Apple Watch некоректно відображає показники насиченості крові киснем у темношкірих людей, повідомляє AppleInsider.
24 грудня чоловік подав на компанію до суду.
Позов склали від імені всіх нью-йоркських споживачів, які купили девайс Apple Watch протягом строку позовної давності.
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Він також зробив це від імені мешканців Аляски, Арканзасу, Айдахо, Айови, Міссісіпі, Північної Кароліни, Північної Дакоти, Юти та Вайомінгу згідно з законами цих штатів про шахрайство.
У позові також йдеться про те, що науковці підтвердили клінічне значення расової упередженості у пульсоксиметрії, використовуючи записи пацієнтів під час пандемії COVID-19.
У скандальні історії компанія Apple потрапляла і до цього. Так, у США дві жінки подали на них до суду за підозру у відстежуванні місця перебування колишніми чоловіками за допомогою пристрою AirTag.
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