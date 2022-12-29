Расистський скандал через смарт-годинник: Apple загрожує судовий позов

Компанію Apple можуть притягнути до суду через звинувачення у расизмі.

Американець Алекс Моралес заявляє, що Apple Watch некоректно відображає показники насиченості крові киснем у темношкірих людей, повідомляє AppleInsider.

24 грудня чоловік подав на компанію до суду.

Позов склали від імені всіх нью-йоркських споживачів, які купили девайс Apple Watch протягом строку позовної давності.

Він також зробив це від імені мешканців Аляски, Арканзасу, Айдахо, Айови, Міссісіпі, Північної Кароліни, Північної Дакоти, Юти та Вайомінгу згідно з законами цих штатів про шахрайство.

У позові також йдеться про те, що науковці підтвердили клінічне значення расової упередженості у пульсоксиметрії, використовуючи записи пацієнтів під час пандемії COVID-19.

У скандальні історії компанія Apple потрапляла і до цього. Так, у США дві жінки подали на них до суду за підозру у відстежуванні місця перебування колишніми чоловіками за допомогою пристрою AirTag.