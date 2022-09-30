Компанія Apple звільнила одного з керівників через невдалий жарт про "жінок з великими грудьми"

Один із найвищих керівників компанії Apple пішов у відставку після вірусного відео на TikTok, де він непристойно пожартував про те, що заробляє на життя пестощами "жінок з великими грудьми".

Про це повідомляє Bloomberg.

У відео, опублікованому 5 вересня, до Тоні Блевінса з Apple звернувся блогер Деніел Мак, який запитує у власників дорогих автомобілів, чим вони заробляють на життя. Відео було знято на автомобільній виставці, яку Блевінс відвідав минулого місяця у Каліфорнії.

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"Блевінс відповів: "Я маю дорогі машини, граю в гольф і пещу жінок з великими грудьми, але я відпочиваю у вихідні та великі свята", – йдеться у підписі до відео.

Блевінс переробив на свій лад цитату головного героя фільму "Артур", який так описував свою кар’єру:

"Я ганяю на машинах, граю в теніс і пещу жінок, але у мене вихідні, і я сам собі начальник".

Відео зібрало понад 40 тисяч лайків в Instagram і 1,3 мільйона переглядів в TikTok.

Після того, як ролик був опублікований, деякі члени відділу операцій і закупівель Apple повідомили про це у відділ кадрів.

Після цього компанія почала розслідування. Відео стало темою для обговорення серед співробітників Apple, дехто висловлював гнів щодо його заяви, особливо з огляду на те, що інші керівники публічно виступали за розширення прав жінок.

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Блевінс був віцепрезидентом Apple із закупівель і відповідав за укладання угод з постачальниками та партнерами.

Після внутрішнього розслідування Блевінса, який працював у компанії 22 роки, звільнили з роботи. Чоловік своє звільнення підтвердив.

"Я хотів би щиро вибачитися перед усіма, кого образила моя помилкова спроба гумору", – сказав він.

Нагадаємо, генеральний дирпектор Yakaboo Іван Богдан пішов з посади після скандальних висловлювань про те, що українські жінки купляють книжки за кошти чоловіків.