Пересадили печінку, прийняли пологи: у Львові медики працювали під час ракетного обстрілу

Через знеструмлення три лікарні Першого медоб’єднання Львова працювали на генераторах.

За цей час медикам вдалося врятувати кілька життів та прийняти пологи, повідомили у медоб’єднанні.

Через масовий ракетний удар 29 грудня медзаклади міста залишилися без світла. Хоч планові операції лікарі скасували, та продовжували надавати невідкладну допомогу.

"Звісно, ми скасували планові операції, однак завдяки альтернативним джерелам живлення змогли допомогти тим, кого оперувати потрібно було невідкладно", – йдеться у повідомленні.

Фото: Перше медоб'єднання Львова

В одній з лікарень Львова вдалося завершити трансплантацію печінки від посмертного донора. Це вже п’ята операція, яку команда виконала самостійно.

"Поряд у цей час оперували захисника, якого доправили до нас із Бахмута", – зазначають медики.

Через знеструмлення під час обстрілу три лікарні Першого медоб’єднання Львова працювали на генераторах

Ще в одному з медзакладів зберегли життя 15-річній дівчині, яка через кровотечу втратила пів літра крові.

Лікарі прооперували 4-річну дитину із переломом великогомілкової кістки та вагітну дівчину із апендицитом. Ще там прийняли пологи.

Під час масованого ракетного удару по Україні медикам вдалося врятувати кілька життів та прийняти пологи

За період знеструмлення вдалося врятувати життя пацієнта з проблемами кровообігу.

"Дякуємо наших захисникам і захисницям та силам ППО за те, що можемо продовжувати виконувати свою роботу. І, звісно, нашим благодійникам, завдяки яким маємо генератори.

Наразі живлення відновлене. Працюємо в звичайному режимі. І вкотре розуміємо – нас не зламати!" – додали працівники медустанови.

Нагадуємо, у Львові лікарі рятували сім’ю, яка потрапила під обстріл у Бахмуті, де 2-річна донечка не відчувала ніг.