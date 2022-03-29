Львівські лікарі під час повітряної тривоги видалили пухлину 7-річному хлопчику

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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29 березня 2022

Львівські лікарі видалили 7-річному хлопчику пухлину наднирника під час повітряної тривоги.

Хлопчика прооперували лікарі Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медцентру.

"Під час цього оперативного втручання у Львові двічі лунали тривожні сирени, проте складну операцію не переривали", – розповідають у центрі.

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Пухлину наднирника у Віталика з Полтави діагностували на початку березня, коли війна вже тривала. 

 Фото: Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр

Мама хлопчика вчасно помітила підозрілі симптоми, зокрема швидкий розвиток вторинних статевих ознак.

На УЗД виявили причину – гормонально активне новоутворення лівого наднирника.

Тоді сім’я Віталика вирішила привезти хлопчика на лікування до Львова.

"Зважаючи на розмір утворення, а це близько 5 см, на консиліумі лікарів хірургічного відділення разом із завідувачем Богданом Романишиним вирішили одразу оперувати і не втрачати час на попередню біопсію", – розповів дитячий хірург Андрій Кузик.

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Видалення новоутворення пройшло успішно, і тепер сім’я чекає на результати гістології пухлини.

За словами лікарів, Віталик почувається добре і вже відвідує онлайн-уроки. 

"Хлопчик дуже сумує за братиком і сестричкою, тому хоче швидше повернутись додому, в Полтаву. 

Від результатів гістології пухлини залежить те, чи залишиться маленький Віталик у Львові для продовження лікування, чи зможе повернутись додому", – пояснюють медики.

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