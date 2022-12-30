New York Times відзначили фото українців, а також – російського мобілізованого у підсумках 2022

Американське видання The New York Times опублікувало підсумки 2022 року у фотографіях.

У добірку потрапило багато світлин з України, зокрема фотографії українських артилеристів у Бахмуті, жінки у зруйнованому будинку в Києві, загиблої сім'ї в Ірпені, вагітної жінки з Маріуполя, ексгумації тіл в Бучі.

"Щороку з початку осені фоторедактори The New York Times намагаються вибрати найразючіші, найзворушливіші та найбільш пам’ятні фотографії...

Незважаючи на те, що війна в Україні була не єдиною історією цього року, вона була наймасштабнішою – фотографи The New York Times зафіксували близько 16 000 знімків, часто в обставинах, які становили загрозу їхньому життю", – йдеться у повідомленні на сайті NYT.

На цьому знімку – українські артилеристи біля Бахмуту. Фото: Девід Гуттенфельдер/The New York Times

The New York Times опублікували декілька фото з цієї добірки в Instagram. Зокрема, вони виклали знімок обстріляних будинків у Києві після ракетного удару.

Але наступним додали фото російського мобілізованого, який прощається з дружиною біля військкомату – очевидно, перш ніж вирушити вбивати українців.

Ця публікація обурила багатьох користувачів.

Мобілізований росіянин прощається з дружиною. Фото: Нанна Гейтман/NYT

"Ви, бляха, серйозно?! Вам шкода російського мобілізованого, який йде вбивати українців? Яке миле фото! А фото загиблих українських дітей напевно не таке миле? Через таких дорослих повноцінних чоловіків!" – написала журналістка Олеся Котубей.

"Шановний NYT, чи не могли б ви пояснити, чому ви обрали фотографію російського вбивці для цієї номінації? Одразу після публікації фото розбомбленого Києва", – додала Віолетта Кукурудза.

Сім'я Перебийносів, які загинули в Ірпені. Фото: Лінсі Аддаріо

"Російський мобілізований, серйозно? Фото чоловіка, який збирається вбивати більше українців, – фото року? Який жахливий день, щоб мати очі", – обурюється Дарія Луцишина.

"Отже, ви поставили в один рядок фотографії з Ірану, України та Росії? Люди, які борються за свободу і життя, і людина, яка їде в інші країни вбивати людей за гроші?" – питає Наталія Кіт.

Військовий прощається зі своїм братом-близнюком. Фото: Фінбар О'Райлі

"Може на 5 місце краще поставити фото масових поховань після погромів у Бучі чи Ірпені? Ви серйозно щодо "бідних російських солдатів", які йдуть в нашу країну вбивати невинних мирних людей? Це не війна Путіна, в цьому винні всі росіяни", – додає Ольга Чуловська.

Поранені після обстрілу Києва. Фото: Фінбар О'Райлі

Загалом у підсумки року увійшли десятки фотографій з України.

Фото: Ніколь Тунг. Масове поховання в Ізюмі

Нагадаємо, раніше три українські світлини потрапили в рейтинг фото 2022 року The Guardian. Також видання назвало Євгена Малолєтку фотографом року.