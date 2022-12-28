Азовсталь, весілля і прощання: фото з України увійшли у рейтинг The Guardian 2022 року

Фотографії з України увійшли у перелік 20 найкращих світлин 2022 року за версією британського видання The Guardian.

У рейтинг потрапили три світлини – від фотографа The Washington Post Сальвана Джорджеса, захисника "Азовсталі" Дмитра Козацького і харківського фотокора Сергія Бобока.

Історії цих знімків опублікувало видання The Guardian.

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Емоційне прощання на залізничному вокзалі

Автор: Сальван Джорджес/The Washington Post

На цьому фото зображене подружжя, яке прощається на залізничному вокзалі в Одесі. Сальван Джорджес зробив його 5 березня.

Фотограф йшов по перону, коли побачив світло з одного вікна. Біля вікна потягу стояв чоловік, який емоційно прощався з коханою через скло.

"Я відклав камеру. Це могло бути їхнє останнє прощання: я не мав права його переривати. Але чоловік мені кивнув, тож я почав фотографувати.

Я помітив, що плачу за камерою. Коли потяг рушив, чоловік ішов за ним вздовж платформи. Коли він не встигав за цим, він повернувся до мене зі сльозами на очах. Ми стояли разом мовчки", – пригадує Сальван Джорджес.

Солдат на металургійному заводі "Азовсталь" в облозі

Фото: Дмитро Козацький

Це легендарне фото зробив захисник "Азовсталі" та колишній боєць полку "Азов" Дмитро Козацький з позивним "Орест" у Маріуполі 16 травня.

На знімку зображений воїн у променях сонця на "Азовсталі" за кілька днів до виходу українських військових з території меткомбінату.

З початку вторгнення азовці, морпіхи, прикордонники, тероборона, патрульні поліціянти та інші бійці три місяці обороняли Маріуполь від російських окупантів. Коли місто було повністю оточене, останньою "фортецею" залишився меткомбінат "Азовсталь".

"Страждання жителів міста стали однією з визначальних історій війни. Під час багатомісячної облоги міста загинули тисячі людей, місто майже повністю знищили.

На металургійному комбінаті "Азовсталь" трималися останні осередки опору Маріуполя. У тунелях і складах заводу разом ховалися військові та сотні мирних жителів", – кажуть у The Guardian.

Дмитро Козацький ділився фотографіями з "Азовсталі" і зняв там короткометражний фільм. Його та 214 інших захисників Маріуполя звільнили з полону під час обміну 21 вересня.

Молодята святкують серед руїн у Харкові

Фото: Сергій Бобок/AFP

Харківський фотограф Сергій Бобок зафільмував весілля на руїнах 3 квітня. На фото – медсестра Анастасія Грачова та лікар Антон Соколов. У перші дні вторгнення вони лікували людей, які залишилися в Харкові, і стали волонтерами.

Антон освідчився Анастасії в кінці лютого, після 2 років стосунків. Весільна церемонія пройшла на станції метро "Університет", яку використовували як укриття. А весільна фотосесія закоханих серед зруйнованих будівель облетіла соцмережі.

"Це фото про кохання – наше бажання бути поруч у часи небезпеки. Я раз за разом бачив це в Харкові: батьки ховали дітей від бомбардувань; сусіди допомагали одне одному; лікар два тижні жив у лікарні, щоб допомогти якомога більшій кількості постраждалих.

Але це також світлина про стійкість і незламність харків'ян, незважаючи на смерть, руйнування та величезні втрати", – каже Сергій Бобок.