Майже 60% українців хочуть святкувати Різдво 25 грудня: результати голосування в "Дії"

60% українців хочуть святкувати Різдво 25 грудня, а лише 25% – 7 січня. Про це свідчать результати опитування у "Дії", повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
В обидва дні святкувати готові майже 13% опитаних. Не святкують – приблизно 3%.
За тиждень отримали 1,5 млн голосів. Опитування проводили в мобільному застосунку ‘‘Дія’’. Найбільше українців підтримали дату 25 грудня. Віддали за це більше 903 тисяч голосів.
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"Дякую за вашу активність. Продовжуємо розвивати електронну демократію разом. Наступного року готуємо ще більше опитувань у Дії"– йдеться у повідомленні.
|Зображення: Михайло Федоров/Telegram
Нагадуємо, опитування стартувало 24 грудня.
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