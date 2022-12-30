Майже 60% українців хочуть святкувати Різдво 25 грудня: результати голосування в "Дії"

Тетяна Денисенко
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30 грудня 2022

60% українців хочуть святкувати Різдво 25 грудня, а лише 25% – 7 січня. Про це свідчать результати опитування у "Дії", повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

В обидва дні святкувати готові майже 13% опитаних. Не святкують приблизно 3%.

За тиждень отримали 1,5 млн голосів. Опитування проводили в мобільному застосунку ‘‘Дія’’. Найбільше українців підтримали дату 25 грудня. Віддали за це більше 903 тисяч голосів.

"Дякую за вашу активність. Продовжуємо розвивати електронну демократію разом. Наступного року готуємо ще більше опитувань у Дії"йдеться у повідомленні.

 Зображення: Михайло Федоров/Telegram

Нагадуємо, опитування стартувало 24 грудня.

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