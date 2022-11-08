Як родичам зниклих безвісти отримати пенсію та пільги? Пояснює Мінреінтеграції

Якщо людина зникла безвісти, у членів її сім’ї з’являється право на отримання пенсії через місяць після внесення відповідної інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Також родичі зниклих безвісти мають право на деякі пільги.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України пояснили, хто і як може отримати виплати та пільги.

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Кому з рідних призначається пенсія, якщо людина зникла безвісти?

дітям до 18 років;

дітям від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою, до його закінчення;

дітям-сиротам до 23 років незалежно від факту навчання;

чоловіку або дружині, батькам такої особи, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;

чоловіку або дружині, а в разі їх відсутності – одному з батьків, брату або сестрі, дідусеві чи бабусі годувальника незалежно від віку та працездатності, якщо вони не працюють і доглядають за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років;

батькам і чоловіку або дружині особи, зниклої безвісти, які не були на її утриманні.

Вони мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, якщо внаслідок такого зникнення втратили джерело засобів до існування.

Які пільги передбачені для родичів зниклих?

✅ Путівки до санаторно-курортних закладів з оплатою 50% вартості.

✅ 50% знижки на оплату квартири та плату за комунальні послуги.

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✅ Право на безоплатний проїзд усіма видами міського транспорту в межах району за місцем проживання, залізничного та водного транспорту приміського сполучення й автобусами приміських маршрутів.

✅ Члени сімей мають право на земельну ділянку та допомогу від органів місцевого самоврядування у будівництві.

✅ Право на безоплатне одержання у приватну власність жилого приміщення, яке займають у будинках державного житлового фонду, та позачергове право на поліпшення житлових умов.

Як отримати пільги та виплати?

Для подачі заявки можна звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України.

Також це можна зробити онлайн:

через вебпортал електронних послуг ПФУ,

на порталі "Дія" за посиланням.

Нагадаємо, у Міноборони пояснили, що може зашкодити пошуку зниклих безвісти військових.

Також у Міністерстві охорони здоров’я рекомендували родичам зниклих здавати ДНК-зразки і пояснили, як це допоможе у пошуках.

А влітку в Україні запрацював чат-бот для пошуку полонених та зниклих безвісти військових.