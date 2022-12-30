Які соціальні виплати та допомоги автоматично продовжаться з 1 січня

Тетяна Денисенко
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30 грудня 2022

На період дії воєнного стану продовжиться автоматичне нарахування державних соціальних допомог.

Відповідне рішення ухвалив Уряд, повідомляє Офіс Омбудсмана України.

Рішення дозволяє продовжити автоматичне здійснення соціальних виплат, дія яких закінчилась під час воєнного стану.

Це стосується, зокрема, людей з інвалідністю, а також дітей позбавлених батьківського піклування.

 Фото: rospoint/Depositphotos

З 1 січня будуть автоматично продовжені такі соціальні виплати та допомоги:

  • на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
  • на дітей з тяжкими захворюваннями;
  • дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів;
  • особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
  • людям, які доглядають за особами з інвалідністю І та ІІ груп внаслідок психічного розладу;
  • особам, які не мають права на пенсію та людям з інвалідністю.

Також до 31 грудня 2023 року продовжили період щомісячних виплати непрацюючим опікунам, які доглядають за особами з інвалідністю I групи, а також літніми людьми, які досягли 80-річного віку.

Нагадаємо, українці за кордоном оформити інвалідність можуть дистанційно.

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