7 грудня "Холодний Місяць" закриє Марс: де можна побачити астрономічну подію року

Невдовзі станеться чи не найбільша астрономічна подія року – у ніч із 7 на 8 грудня жителі Землі зможуть спостерігати, як "Холодний Місяць" закриває Марс.

Ця подія називається окультацією, пише Space.com.

Як пояснюють астрономи, Марс опиниться в опозиції до Сонця. У цей момент планета виглядатиме найяскравіше за останні два роки, оскільки Земля та Марс перебуватимуть на мінімальній відстані один від одного. Червона планета сяятиме із зірковою величиною -1,9 – яскравіше за всіх зірок на небі.

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Під час протистояння видимий розмір Марса буде майже максимальним, оскільки 1 грудня Марс досягнув перигею – найближчої до Землі точки орбіти, пояснює "УП. Життя" кліматолог і кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.

Астрономи прогнозують, що "затьмарення" Марса Місяцем станеться саме тоді, коли Земля опиниться між Марсом і Сонцем у ніч із 7 на 8 грудня 2022 року.

Місяць стане повним о 23:08 за східним часом (04:08 за Гринвічем 8 грудня), після чого Марс прибуде в опозицію до Сонця лише через 87 хвилин, що призведе до майже ідеального вирівнювання Сонця, Землі, Місяця та Марса у просторі (7 год. 35 хвилин за київським часом).

Де побачити Марс, закритий Місяцем

Спостерігати за цим астрономічним явищем зможуть не всі, але більшість жителів:

Північної Америки,

північної Мексики,

північної Африки

Європи.

Найкраще вийде поспостерігати за окультацією у жителів міст від П’єдрас-Неграс у Мексиці до Луїсвілля, Кентуккі, Сібрука, Нью-Гемпшира у США.

Очікується, що Марс зникне за Місяцем приблизно на годину.

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Жителі Європи зможуть спостерігати, як Червона планета зникає за повним Місяцем рано вранці 8 грудня:

для Лісабона (Португалія) Марс зникне за Місяцем о 4:28 ранку за місцевим часом і знову з’явиться о 5:02 ранку;

для Дубліна (Ірландія) – 4:55 ранку та 5:56 ранку;

Лондон (Британія) – 5:00 ранку та 5:59 ранку;

Берлін (Німеччина) – 6:01 ранку та 6:56 ранку;

Париж (Франція) – 6:04 ранку та 7:02 ранку;

Мадрид (Іспанія) – 6:21 ранку та 7:07 ранку.

Чи вдасться побачити "окультний Місяць" українцям?

Українці, ймовірно, не зможуть поспостерігати, як Місяць закриє Марс через погодні умови. Кліматолог Ігор Кібальчич прогнозує, що вночі з 7 на 8 грудня через територію нашої країни буде проходити атмосферний фронт оклюзії, який спричинить опади у вигляді снігу, мокрого снігу та місцями дощу у більшості областей.

"Звісно, що за таких погодних умов у холодний період року з високою вірогідністю небо буде затягнуто щільною хмарністю. Лише місцями на заході країни можливі прояснення, але вони будуть короткотривалими та незначними.

До того ж, при проясненнях та слабкому вітрі у західних областях можливі тумани, які також закриють небо. Тому, на жаль, умови для астрономічних спостережень в цьому році будуть несприятливими по всій території України", – вважає Кібальчич.

Утім, для того, аби поспостерігати за цим астрономічним явищем, не обов’язково жити в одній із вище вказаних країн, адже трансляцію можна буде подивитися онлайн за посиланням.

Нагадаємо, у вівторок, 25 жовтня, у північній півкулі Землі відбулося часткове сонячне затемнення, за яким можна було спостерігати в Україні.