Оксфордський словник визначив слово року 2022

Щороку Оксфордський словник обирає слово року, яке визначає загальний настрій продовж останніх 12 місяців.

У 2022 році переможцем став вислів "настрій гобліна"(Goblin mode), повідомили на сторінці організації.

Це сленговий термін, який часто використовується у виразах "у режимі гобліна" або "перейти в режим гобліна". Він означає тип поведінки, яка є поблажливою, ледачою, неохайною або жадібною. Така персона зазвичай відкидає соціальні норми чи очікування.

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Зазвичай лексикографи Оксфорда складають список слів, які мали статистично релевантний сплеск, а потім вибирають одне. Цього року оголосили короткий список із трьох слів:

"режим гобліна";

#IStandWith;

"метавсесвіт".

А тоді провели двотижневе публічне онлайн-голосування. За переможця свої голоси віддали понад 300 тисяч користувачів.

Укладачі словника вважають, що це словосполучення, "ймовірно, відображає настрій людей, які відкинули ідею повернення до звичайного життя" після карантинних обмежень.

"З огляду на рік, який ми щойно пережили, "настрій гобліна" резонує з усіма нами, хто зараз почувається трохи приголомшеним. З полегшенням визнати, що ми не завжди ідеальні, як нас заохочують показувати в стрічках Instagram і TikTok.

Це було продемонстровано різким зростанням таких платформ, як BeReal, де користувачі діляться невідредагованими зображеннями себе, часто фіксуючи моменти самозадоволення в "режимі гобліна". Люди обіймають свого внутрішнього гобліна", – зазначив президент Oxford Languages Каспер Гратвол.

Точне походження терміну "настрій гобліна" туманне. За даними Оксфорду, воно з’явилося у Твіттері ще в 2009 році. Але стало вірусним минулої весни завдяки сатиричному твіту з фейковим заголовком новин, який цитував актрису Джулію Фокс після розлучення з Каньє Вестом. Там йшлося, що після розриву вона перейшла у "режим гобліна".

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У 2021 році головним словом за версією Оксфордського словника визнали "vax" (вакцинація).

Нагадаємо, словник Collins Dictionary теж визначив слово року. Ним став термін permacrisis ("пермакриза"), а у шорт-листі було слово "Київ".

Водночас американський словник Merriam Webster обрав словом 2022 року "газлайтінг".