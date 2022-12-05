Винні "природні чинники": на узбережжі Каспійського моря у Дагестані знайшли 2,5 тисячі мертвих тюленів

У різних районах Республіки Дагестан, що входить до складу РФ, на узбережжі Каспійського моря знайшли 2,5 тисячі мертвих тюленів.

Про це повідомляє Мінприроди Дагестану у Telegram.

Спочатку 3 грудня відомство заявило про факт загибелі понад 600 каспійських тюленів, утім станом на вечір 5 грудня стало відомо, що кількість мертвих тварин сягає 2,5 тисяч особин.

Реклама:

Як вказує відомство, "особливо велику кількість" мертвих тюленів було знайдено у районі озера Юзбаш, а також між гирлами річок Сулак і Шураозень (Шуринка).

У Мінприроди Дагестану стверджують, що загибель такої кількості тюленів не зможе критично вплинути на їхню популяцію, "оскільки за останніми даними чисельність каспійського тюленя є стабільною і перебуває в межах від 270 до 300 тисяч особин".

Попередньою причиною масової загибелі тварин Мінприроди РД називає "природні чинники". При цьому не пояснює, які саме.

Відповідно заяву оприлюднили 3 грудня після розтину кількох загиблих каспійських нерп. Кажуть, що "було зібрано великий обсяг проб, проведено детальний бактеріальний аналіз, вірусологічні дослідження, зокрема й вивчення тканин на наявність вірусу COVID-19".

Фото: Мінприроди РД

Матеріали направили у лабораторії Москви й Астрахані для досліджень.

"Основною версією загибелі каспійського тюленя було визнано природні чинники. Стан внутрішніх органів досліджених тюленів не підтвердив гіпотезу про їхню інтоксикацію важкими металами або пестицидами", – стверджують у відомстві.

Реклама:

Також там нагали, що трупи тварин не вперше помічають на узбережжі Каспійського моря. Така "тенденція" зберігається з періодичністю раз на кілька років.

"Такі випадки відзначалися в 2012 р. і в 2016 р. Додамо, що за цим фактом загибелі тюленів також будуть залучені вчені профільних наукових організацій", – заявляють у відомстві.

Вже 5 грудня у Мінприроди Дагестану зазначили, що остаточні причини загибелі понад 2,5 тисяч тюленів "будуть встановлені після проведення лабораторних досліджень патологічного матеріалу мертвих тварин".

Нагадаємо, біолог та керівник наукового департаменту природного парку "Тузлівські лимани" Іван Русев заявив, що від початку повномасштабної війни у Чорному морі загинуло, ймовірно, до 50 тисяч дельфінів через дії російських окупантів.