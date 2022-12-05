У Львові хірурги врятували від ампутації жінку, яку дістали з вирви у 5 метрів після прильоту

Львівським лікарям вдалося врятувати від ампутації ногу жінці. 40-річну Оксану Лук'янець з Бахмута ледь не поховала живцем російська ракета.

Тоді жінку дістали ледве живою із 5-метрової вирви, що утворилася внаслідок прильоту, розповідають у Першому медичному об'єднанні Львова.

Спершу постраждалу у важкому стані госпіталізували до лікарні Дніпра. В Оксани були уламкові поранення правої легені, печінки, обширні рани лівого плеча, відкритий перелом обох ніг та правої руки.

Тоді дніпровські лікарі 11 днів боролися за життя Оксани у реанімації. Коли стан постраждалої вдалося стабілізувати, евакуаційний медичний потяг доправив жінку на захід країни – до Національного реабілітаційного центру "Незламні" у Львові.

"Долікувати рани живота, рук, ніг і зберегти нижню кінцівку, яка має складний відкритий перелом, від ампутації – таке завдання перед собою ставлять лікарі. Щоправда, щодо останньої прогнози невтішні. Зберігається загроза ампутації. Пацієнтка мужньо витримує 10 хірургічних втручань. Попереду найважливіша. Зрештою, хірурги вдаються до складної реконструктивної операції "free flap", – розповідають у Першому медоб'єднанні Львова.

Фото: Перше медоб'єднання Львова

Зазначимо,"free flap" – операція, під час якої використовують клаптик шкіри з донорськими судинами як трансплантат.

В результаті хірург центру "Незламні" Гнат Герич спільно з Сарою Такер – відомою британською реконструктивною хірургинею з Оксфордської клініки – взяли клапоть найширшого м'яза спини та пересадили його на травмовану ділянку ноги Оксани, зшиваючи найменші судини.

Операція тривала 12 годин, і завершилася успішно. Хірурги закрили оголену кістку. Нині пересаджена ділянка тканин добре приживається, кровопостачання теж відновлюється.

За словами лікарів, завдяки цій технології можна дати шанс на збереження кінцівки, обличчя, органів та частин тіла, запобігти ампутації кінцівок та суттєво покращують якість життя людині, що отримала травму в умовах війни.

"Нині можемо сказати напевне: пересаджений м‘яз прижився. Кінцівку врятовано. Й хоча попереду на Оксану чекають ще декілька операцій на кістці, вона точно зможе ходити своїми ногами", – зауважують у медоб'єднанні.