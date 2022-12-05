Путін підписав закон про заборону "пропаганди ЛГБТ": вводяться багатотисячні штрафи

Глава Кремля Владімір Путін підписав нещодавно ухвалений законопроєкт про заборону "пропаганди ЛГБТ, педофілії та зміни статі" та введення великих штрафів для тих, хто його порушить.

Про це повідомляє російське ТАСС.

"Путін підписав закон про введення великих адміністративних штрафів за пропаганду ЛГБТ", – йдеться у повідомленні.

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Відповідним законом, серед іншого, на території держави-агресорки громадянам передбачаються штрафи за поширення серед неповнолітніх інформації, яка "демонструє нетрадиційні сексуальні стосунки" або та, що "здатна викликати бажання змінити стать":

для громадян – від 50 до 400 тисяч рублів;

для посадовців – від 100 до 800 тисяч рублів;

для юридичних осіб – від 800 тисяч до 5 мільйонів рублів або призупинення діяльності до 90 діб.

За пропаганду педофілії, згідно з законом, загрожують штраф:

для громадян – до 800 тисяч рублів;

для організацій – до 10 млн рублів;

для іноземців – "видворення".

За поширення серед неповнолітніх – штрафи до 200 тисяч рублів для громадян і до 4 млн рублів для юросіб.

Вказані вище види "пропаганди" заборонили поширювати у рекламі, книжках, кіно та засобах масової інформації.

Нагадаємо, голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін, аргументуючи необхідність ухвалення відповідного закону, стверджував, що забороною "пропаганди ЛГБТ" росіяни "захищають дітей" і "майбутнє країни від темряви, яку поширюють США і Європа".

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