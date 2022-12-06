Карта повітряних тривог, Арестович та генератор: що українці найчастіше гуглили в 2022 році

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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6 грудня 2022

У грудні спеціалісти Google надали аналітику щодо найпопулярніших запитів українців.

Пошуковим запитом року стала  "Карта повітряних тривог". Другий за популярністю – "Новини України", а на третьому місці – "єДопомога". 

Також українці гуглили Олексія Арестовича та новий сезон шоу "Холостяк".

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Найчастішою "покупкою року" в Україні став генератор, а також – сіль, бронежилет та марку "русский корабль", павербанк та Starlink.

 Фото: bluecups/Depositphotos

Громадян України також цікавили у пошукової системи, що таке  swift, ленд ліз і надзвичайний стан.

Найпопулярніші запити:

  • Карта повітряних тривог
  • Новини України
  • єДопомога
  • Карта Украины
  • Жириновский
  • Арестович
  • Путин
  • Холостяк 2022
  • Байрактар
  • Гостомель

Список популярних персон, якими цікавились користувачі у 2022 році, очолив Олексій Арестович, Володимир Путін, Віктор Медведчук, Привид Києва та Валерій Залужний.

Втрати:

  • Володимир Жириновський
  • Руслана Писанка
  • Юрій Шатунов
  • Королева Єлизавета ІІ
  • Леонід Кравчук
  • Михайло Горбачов
  • Борис Мойсеєв
  • Кирило Стремоусов
  • Леонід Куравльов
  • Денис Кірєєв

В українській географії найчастіше питали про Гостомель, Бучу, Маріуполь, Чорнобаївку та Кременчук

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Питання: "Що таке?":

  • Swift
  • Ленд ліз
  • Надзвичайний стан
  • НАТО
  • Воєнний стан
  • Паляниця
  • Байрактар
  • Дефолт
  • Загальна мобілізація
  • Блекаут

Список серіалів 2022 року:

  • Дім Дракона
  • Ейфорія
  • Почуй мене
  • Мажор 4 сезон
  • Гострі картузи 6 сезон
  • Вигадана Анна
  • І просто так …
  • Гра в кальмара
  • Пісочна людина
  • Дивні дива 4 сезон

Нагадаємо, у 2021 році найчастіше гуглили "Гру в кальмара", "Холостяка", смерть Сквідварда і мем АБОБА.

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