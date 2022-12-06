Карта повітряних тривог, Арестович та генератор: що українці найчастіше гуглили в 2022 році

У грудні спеціалісти Google надали аналітику щодо найпопулярніших запитів українців.

Пошуковим запитом року стала "Карта повітряних тривог". Другий за популярністю – "Новини України", а на третьому місці – "єДопомога".

Також українці гуглили Олексія Арестовича та новий сезон шоу "Холостяк".

Найчастішою "покупкою року" в Україні став генератор, а також – сіль, бронежилет та марку "русский корабль", павербанк та Starlink.

Громадян України також цікавили у пошукової системи, що таке swift, ленд ліз і надзвичайний стан.

Найпопулярніші запити:

Карта повітряних тривог

Новини України

єДопомога

Карта Украины

Жириновский

Арестович

Путин

Холостяк 2022

Байрактар

Гостомель

Список популярних персон, якими цікавились користувачі у 2022 році, очолив Олексій Арестович, Володимир Путін, Віктор Медведчук, Привид Києва та Валерій Залужний.

Втрати:

Володимир Жириновський

Руслана Писанка

Юрій Шатунов

Королева Єлизавета ІІ

Леонід Кравчук

Михайло Горбачов

Борис Мойсеєв

Кирило Стремоусов

Леонід Куравльов

Денис Кірєєв

В українській географії найчастіше питали про Гостомель, Бучу, Маріуполь, Чорнобаївку та Кременчук

Питання: "Що таке?":

Swift

Ленд ліз

Надзвичайний стан

НАТО

Воєнний стан

Паляниця

Байрактар

Дефолт

Загальна мобілізація

Блекаут

Список серіалів 2022 року:

Дім Дракона

Ейфорія

Почуй мене

Мажор 4 сезон

Гострі картузи 6 сезон

Вигадана Анна

І просто так …

Гра в кальмара

Пісочна людина

Дивні дива 4 сезон

Нагадаємо, у 2021 році найчастіше гуглили "Гру в кальмара", "Холостяка", смерть Сквідварда і мем АБОБА.