Карта повітряних тривог, Арестович та генератор: що українці найчастіше гуглили в 2022 році

У грудні спеціалісти Google надали аналітику щодо найпопулярніших запитів українців.
Пошуковим запитом року стала "Карта повітряних тривог". Другий за популярністю – "Новини України", а на третьому місці – "єДопомога".
Також українці гуглили Олексія Арестовича та новий сезон шоу "Холостяк".
Найчастішою "покупкою року" в Україні став генератор, а також – сіль, бронежилет та марку "русский корабль", павербанк та Starlink.
|Фото: bluecups/Depositphotos
Громадян України також цікавили у пошукової системи, що таке swift, ленд ліз і надзвичайний стан.
Найпопулярніші запити:
- Карта повітряних тривог
- Новини України
- єДопомога
- Карта Украины
- Жириновский
- Арестович
- Путин
- Холостяк 2022
- Байрактар
- Гостомель
Список популярних персон, якими цікавились користувачі у 2022 році, очолив Олексій Арестович, Володимир Путін, Віктор Медведчук, Привид Києва та Валерій Залужний.
Втрати:
- Володимир Жириновський
- Руслана Писанка
- Юрій Шатунов
- Королева Єлизавета ІІ
- Леонід Кравчук
- Михайло Горбачов
- Борис Мойсеєв
- Кирило Стремоусов
- Леонід Куравльов
- Денис Кірєєв
В українській географії найчастіше питали про Гостомель, Бучу, Маріуполь, Чорнобаївку та Кременчук
Питання: "Що таке?":
- Swift
- Ленд ліз
- Надзвичайний стан
- НАТО
- Воєнний стан
- Паляниця
- Байрактар
- Дефолт
- Загальна мобілізація
- Блекаут
Список серіалів 2022 року:
- Дім Дракона
- Ейфорія
- Почуй мене
- Мажор 4 сезон
- Гострі картузи 6 сезон
- Вигадана Анна
- І просто так …
- Гра в кальмара
- Пісочна людина
- Дивні дива 4 сезон
Нагадаємо, у 2021 році найчастіше гуглили "Гру в кальмара", "Холостяка", смерть Сквідварда і мем АБОБА.
Читайте також: Від "Привида" до "Азовсталі". 7 символів незламності України під час війни