Укрпошта розпродасть останні марки з російським кораблем у новому інтернет магазині

Останні марки "Русский военный корабль или нах*й" можна буде придбати на платформі нового, уже третього інтернет-магазину.

Укрпошта розпродасть 5 тисяч листів, тобто 30 тисяч марок, які залишились з попередніх продажів.

Магазин мають відкрити у суботу 7 травня, повідомив голова Укрпошти Ігор Смілянський.

Реклама:

"Одразу про марки – ввечері буде оголошення, а на вихідні продажі", – сказав Смілянський.

Фото: Укрпошта

Це вже третя спроба Укрпошти запустити онлайн-продажі, оскільки раніше сайти не витримували навалу охочих придбати культові марки.

Остання спроба запустити магазин була 1 травня, який також незабаром "впав".

Смілянський переконує, що в обох випадках окрім великої кількості покупців винні кібератаки.

Також в Укрпошті обіцяють змінити модель продажів марок, щоб одна людина не змогла оформити декілька замовлень.

Нагадаємо, марку надрукували тиражем в 1 мільйон листів. Додаткового накладу не буде.

Реклама:

Раніше українці розкритикували Укрпошту за обмежений наклад марки, оскільки не всі встигли її придбати. Там відповіли, що додатковий наклад зменшить її цінність.

Нагадаємо, 12 квітня Укрпошта ввела марку "Русский военный корабль, иди нах*й", яка одразу стала шалено популярною серед українців.

Укрпошта анонсувала запуск нової марки, присвяченої російсько-українській війні, дизайн якої обиратимуть українці.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.