"Гра в кальмара", "Холостяк", смерть Сквідварда і мем АБОБА: що найчастіше гуглили українці у 2021-му

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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7 грудня 2021

Компанія Google опублікувала рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів у пошук Google за 2021 рік. 

Цьогоріч найпопулярнішим пошуковим запитом у Google Україна став "Евро 2020" ("Євро 2020"). 

На другому місці – гучний серіал "Гра в кальмара", а за ним "Холостяк 2021" і сервіс для онлайн-навчання "Классрум".

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Українці також багато цікавилися спортивними подіями та конкурсом Євробачення 2021.

 Фото: rafapress/Depositphotos

Загалом до ТОП-10 найпопулярніших запитів увійшли:

  • Евро 2020;
  • Игра в кальмара;
  • Холостяк 2021;
  • Классрум;
  • Украина Англия;
  • Усик Джошуа;
  • Евровидение 2021;
  • Украина Швеция;
  • Олимпиада 2021;
  • Вступ 2021.

У категорії "Персона" українці найчастіше шукали інформацію про боксера Олександра Усика, політика Олексія Навального, та співачку МакSим

На 4 місці опинився громадський активіст Сергій Стерненко.

У "зіркову десятку" також потрапили:

  • колишня учасниця шоу "Холостяк-11" Адель Асанті;
  • актор Алек Болдвін;
  • спортсмен і нардеп Жан Беленюк;
  • президент США Джо Байден;
  • співачка Злата Огневич;
  • футболіст Андрій Ярмоленко.

З людей, які померли у 2021 році, найбільше запитів було про Принца Філіпа, акторів Володимира Меньшова та Жана-Поля Бельмондо.

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У категорії "Фільми" у 2021 році українців найбільше цікавив новий фільм із всесвіту Marvel "Веном 2"

Також у першій десятці – продовження популярних фільмів за коміксами: 

  • "Загін самогубців 2", 
  • "Ліга справедливості Зака ​​Снайдера"; 
  • анімації "Бос молокосос 2" і "Душа", 
  • космічна фантастика "Дюна".

У категорії телевізійних серіалів лідером став південнокорейський драматичний трилер "Гра в кальмара", а з телешоу українців найбільше цікавив новий сезон романтичного реаліті-шоу "Холостяк".

"Покупкою року" в Україні стала кнопкова антистрес-іграшка поп-іт.

Крім цього українці цікавилися, де купити квиток на поїзд, iPhone 13, перепустку на транспорт у Києві та сертифікат про вакцинацію, а також біткоїн та вітамін D.

У 2021 році користувачі традиційно ставили різні запитання. Передусім, українці хотіли дізнатися, що таке Абоба (мем, який виник після жартівливого відео вигаданого кандидата у президенти Росії на прізвище Абоба), сімпл дімпл (іграшка-антистрес) і клабхаус (закритий додаток для спілкування). 

Також користувачі намагалися з'ясувати, як помер Сквідвард (один з головних героїв мультфільму "Губка Боб"), як змінити постачальника газу, компактно скласти валізу, отримати сертифікат про вакцинацію та 1000 гривень за щеплення, а також як зареєструватися та оновити програму "Дія".

Повний список найпопулярніших запитів 2021 року в Україні (наведений мовою оригіналу) має такий вигляд:

Питання: "Як?/Как?"

  • Как умер Сквидвард?
  • Як вийти заміж?
  • Як змінити постачальника газу?
  • Как сыграла Украина?
  • Як отримати сертифікат про вакцинацію?
  • Как компактно собрать чемодан?
  • Как получить 1000 грн за вакцинацию?
  • Як оновити Дію?
  • Як зареєструватися в Дія?
  • Как похудеть за неделю?

Питання: "Що таке?/Что такое?"

  • 🅰🅱🅾🅱🅰;
  • Симпл димпл;
  • Формалин;
  • Поп ит;
  • Локдаун;
  • Митинг;
  • Клабхаус;
  • Игра в кальмара;
  • Радужный поцелуй;
  • Фриланс.

Покупка:

  • Поп-іт;
  • Квиток на поїзд;
  • iPhone 13;
  • Симпл-димпл;
  • Перепуска на транспорт у Києві;
  • Санки;
  • Сертифікат про вакцинацію;
  • PlayStation 5;
  • Біткоїн;
  • Вітамін D.

 Фільми:

  • Веном 2;
  • Загін самогубців 2;
  • Круелла;
  • Гнів людський;
  • Червоне повідомлення;
  • Ліга справедливості Зака Снайдера;
  • Після 3;
  • Бос молокосос 2;
  • Дюна;
  • Душа;

Серіали:

  • Гра в кальмара;
  • Джинні й Джорджія;
  • Жуки 2 сезон;
  • Постукай в мої двері;
  • Відпустка;
  • Атака титанів;
  • Важкі підлітки 3 сезон;
  • Бріджертони;
  • Міліціонер з Рубльовки;
  • Папік 2 сезон.

ТВ-шоу:

  • Холостяк 2021;
  • Євробачення 2021;
  • Холостячка 2;
  • Пацанки 6 сезон;
  • Игра на ТНТ;
  • Оскар 2021;
  • Маска;
  • Супербабуся;
  • Звезды в Африке;
  • Танці з зірками.

Втрати:

  • Принц Філіп;
  • Володимир Меньшов;
  • Жан-Поль Бельмондо;
  • Григорій Чапкіс;
  • Антон Поляков;
  • Олександр Шаляпін;
  • Андрій М’ягков;
  • Саїд Губденський;
  • Петро Мамонов;
  • Валерій Гаркалін.

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