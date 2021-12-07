"Гра в кальмара", "Холостяк", смерть Сквідварда і мем АБОБА: що найчастіше гуглили українці у 2021-му

Компанія Google опублікувала рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів у пошук Google за 2021 рік.

Цьогоріч найпопулярнішим пошуковим запитом у Google Україна став "Евро 2020" ("Євро 2020").

На другому місці – гучний серіал "Гра в кальмара", а за ним "Холостяк 2021" і сервіс для онлайн-навчання "Классрум".

Українці також багато цікавилися спортивними подіями та конкурсом Євробачення 2021.

Фото: rafapress/Depositphotos

Загалом до ТОП-10 найпопулярніших запитів увійшли:

Евро 2020;

Игра в кальмара;

Холостяк 2021;

Классрум;

Украина Англия;

Усик Джошуа;

Евровидение 2021;

Украина Швеция;

Олимпиада 2021;

Вступ 2021.

У категорії "Персона" українці найчастіше шукали інформацію про боксера Олександра Усика, політика Олексія Навального, та співачку МакSим.

На 4 місці опинився громадський активіст Сергій Стерненко.

У "зіркову десятку" також потрапили:

колишня учасниця шоу "Холостяк-11" Адель Асанті;

актор Алек Болдвін;

спортсмен і нардеп Жан Беленюк;

президент США Джо Байден;

співачка Злата Огневич;

футболіст Андрій Ярмоленко.

З людей, які померли у 2021 році, найбільше запитів було про Принца Філіпа, акторів Володимира Меньшова та Жана-Поля Бельмондо.

У категорії "Фільми" у 2021 році українців найбільше цікавив новий фільм із всесвіту Marvel "Веном 2".

Також у першій десятці – продовження популярних фільмів за коміксами:

"Загін самогубців 2",

"Ліга справедливості Зака ​​Снайдера";

анімації "Бос молокосос 2" і "Душа",

космічна фантастика "Дюна".

У категорії телевізійних серіалів лідером став південнокорейський драматичний трилер "Гра в кальмара", а з телешоу українців найбільше цікавив новий сезон романтичного реаліті-шоу "Холостяк".

"Покупкою року" в Україні стала кнопкова антистрес-іграшка поп-іт.

Крім цього українці цікавилися, де купити квиток на поїзд, iPhone 13, перепустку на транспорт у Києві та сертифікат про вакцинацію, а також біткоїн та вітамін D.

У 2021 році користувачі традиційно ставили різні запитання. Передусім, українці хотіли дізнатися, що таке Абоба (мем, який виник після жартівливого відео вигаданого кандидата у президенти Росії на прізвище Абоба), сімпл дімпл (іграшка-антистрес) і клабхаус (закритий додаток для спілкування).

Також користувачі намагалися з'ясувати, як помер Сквідвард (один з головних героїв мультфільму "Губка Боб"), як змінити постачальника газу, компактно скласти валізу, отримати сертифікат про вакцинацію та 1000 гривень за щеплення, а також як зареєструватися та оновити програму "Дія".

Повний список найпопулярніших запитів 2021 року в Україні (наведений мовою оригіналу) має такий вигляд:

Питання: "Як?/Как?"

Как умер Сквидвард?

Як вийти заміж?

Як змінити постачальника газу?

Как сыграла Украина?

Як отримати сертифікат про вакцинацію?

Как компактно собрать чемодан?

Как получить 1000 грн за вакцинацию?

Як оновити Дію?

Як зареєструватися в Дія?

Как похудеть за неделю?

Питання: "Що таке?/Что такое?"

🅰🅱🅾🅱🅰;

Симпл димпл;

Формалин;

Поп ит;

Локдаун;

Митинг;

Клабхаус;

Игра в кальмара;

Радужный поцелуй;

Фриланс.

Покупка:

Поп-іт;

Квиток на поїзд;

iPhone 13;

Симпл-димпл;

Перепуска на транспорт у Києві;

Санки;

Сертифікат про вакцинацію;

PlayStation 5;

Біткоїн;

Вітамін D.

Фільми:

Веном 2;

Загін самогубців 2;

Круелла;

Гнів людський;

Червоне повідомлення;

Ліга справедливості Зака Снайдера;

Після 3;

Бос молокосос 2;

Дюна;

Душа;

Серіали:

Гра в кальмара;

Джинні й Джорджія;

Жуки 2 сезон;

Постукай в мої двері;

Відпустка;

Атака титанів;

Важкі підлітки 3 сезон;

Бріджертони;

Міліціонер з Рубльовки;

Папік 2 сезон.

ТВ-шоу:

Холостяк 2021;

Євробачення 2021;

Холостячка 2;

Пацанки 6 сезон;

Игра на ТНТ;

Оскар 2021;

Маска;

Супербабуся;

Звезды в Африке;

Танці з зірками.

Втрати:

Принц Філіп;

Володимир Меньшов;

Жан-Поль Бельмондо;

Григорій Чапкіс;

Антон Поляков;

Олександр Шаляпін;

Андрій М’ягков;

Саїд Губденський;

Петро Мамонов;

Валерій Гаркалін.

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