"Гра в кальмара", "Холостяк", смерть Сквідварда і мем АБОБА: що найчастіше гуглили українці у 2021-му

Компанія Google опублікувала рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів у пошук Google за 2021 рік.
Цьогоріч найпопулярнішим пошуковим запитом у Google Україна став "Евро 2020" ("Євро 2020").
На другому місці – гучний серіал "Гра в кальмара", а за ним "Холостяк 2021" і сервіс для онлайн-навчання "Классрум".
Українці також багато цікавилися спортивними подіями та конкурсом Євробачення 2021.
|Фото: rafapress/Depositphotos
Загалом до ТОП-10 найпопулярніших запитів увійшли:
- Евро 2020;
- Игра в кальмара;
- Холостяк 2021;
- Классрум;
- Украина Англия;
- Усик Джошуа;
- Евровидение 2021;
- Украина Швеция;
- Олимпиада 2021;
- Вступ 2021.
У категорії "Персона" українці найчастіше шукали інформацію про боксера Олександра Усика, політика Олексія Навального, та співачку МакSим.
На 4 місці опинився громадський активіст Сергій Стерненко.
У "зіркову десятку" також потрапили:
- колишня учасниця шоу "Холостяк-11" Адель Асанті;
- актор Алек Болдвін;
- спортсмен і нардеп Жан Беленюк;
- президент США Джо Байден;
- співачка Злата Огневич;
- футболіст Андрій Ярмоленко.
З людей, які померли у 2021 році, найбільше запитів було про Принца Філіпа, акторів Володимира Меньшова та Жана-Поля Бельмондо.
У категорії "Фільми" у 2021 році українців найбільше цікавив новий фільм із всесвіту Marvel "Веном 2".
Також у першій десятці – продовження популярних фільмів за коміксами:
- "Загін самогубців 2",
- "Ліга справедливості Зака Снайдера";
- анімації "Бос молокосос 2" і "Душа",
- космічна фантастика "Дюна".
У категорії телевізійних серіалів лідером став південнокорейський драматичний трилер "Гра в кальмара", а з телешоу українців найбільше цікавив новий сезон романтичного реаліті-шоу "Холостяк".
"Покупкою року" в Україні стала кнопкова антистрес-іграшка поп-іт.
Крім цього українці цікавилися, де купити квиток на поїзд, iPhone 13, перепустку на транспорт у Києві та сертифікат про вакцинацію, а також біткоїн та вітамін D.
У 2021 році користувачі традиційно ставили різні запитання. Передусім, українці хотіли дізнатися, що таке Абоба (мем, який виник після жартівливого відео вигаданого кандидата у президенти Росії на прізвище Абоба), сімпл дімпл (іграшка-антистрес) і клабхаус (закритий додаток для спілкування).
Також користувачі намагалися з'ясувати, як помер Сквідвард (один з головних героїв мультфільму "Губка Боб"), як змінити постачальника газу, компактно скласти валізу, отримати сертифікат про вакцинацію та 1000 гривень за щеплення, а також як зареєструватися та оновити програму "Дія".
Повний список найпопулярніших запитів 2021 року в Україні (наведений мовою оригіналу) має такий вигляд:
Питання: "Як?/Как?"
- Как умер Сквидвард?
- Як вийти заміж?
- Як змінити постачальника газу?
- Как сыграла Украина?
- Як отримати сертифікат про вакцинацію?
- Как компактно собрать чемодан?
- Как получить 1000 грн за вакцинацию?
- Як оновити Дію?
- Як зареєструватися в Дія?
- Как похудеть за неделю?
Питання: "Що таке?/Что такое?"
- 🅰🅱🅾🅱🅰;
- Симпл димпл;
- Формалин;
- Поп ит;
- Локдаун;
- Митинг;
- Клабхаус;
- Игра в кальмара;
- Радужный поцелуй;
- Фриланс.
Покупка:
- Поп-іт;
- Квиток на поїзд;
- iPhone 13;
- Симпл-димпл;
- Перепуска на транспорт у Києві;
- Санки;
- Сертифікат про вакцинацію;
- PlayStation 5;
- Біткоїн;
- Вітамін D.
Фільми:
- Веном 2;
- Загін самогубців 2;
- Круелла;
- Гнів людський;
- Червоне повідомлення;
- Ліга справедливості Зака Снайдера;
- Після 3;
- Бос молокосос 2;
- Дюна;
- Душа;
Серіали:
- Гра в кальмара;
- Джинні й Джорджія;
- Жуки 2 сезон;
- Постукай в мої двері;
- Відпустка;
- Атака титанів;
- Важкі підлітки 3 сезон;
- Бріджертони;
- Міліціонер з Рубльовки;
- Папік 2 сезон.
ТВ-шоу:
- Холостяк 2021;
- Євробачення 2021;
- Холостячка 2;
- Пацанки 6 сезон;
- Игра на ТНТ;
- Оскар 2021;
- Маска;
- Супербабуся;
- Звезды в Африке;
- Танці з зірками.
Втрати:
- Принц Філіп;
- Володимир Меньшов;
- Жан-Поль Бельмондо;
- Григорій Чапкіс;
- Антон Поляков;
- Олександр Шаляпін;
- Андрій М’ягков;
- Саїд Губденський;
- Петро Мамонов;
- Валерій Гаркалін.
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