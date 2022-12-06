Перша армія світу: як українці вітають з Днем ЗСУ усіх причетних

6 грудня Україна відзначає День Збройних сил.

Під час війни це свято набуло іншого значення, бо у військо пішли люди, які раніше мали мирні професії.

Українці у соціальних мережах щиро дякують ЗСУ та називають "першою армію світу".

Святкового настрою додає і те, що 5 грудня українська ППО збила 60 ракет росіян з 70, які летіли на Україну.

Своїх побратимів з днем війська вітають і самі військові, вони пишуть, що пишаються бути причетними до цього свята.

"Яким би чорним, темним, мерзенним та великим не було зло, на нього обов’язково знайдеться протидія. І такими Воїнами Світла та Добра стали наші ЗСУ. Пишаюсь тим, що я на правильному боці у цій епічній битві, гордий з того, що став частиною великої родини, щасливий з того, що маю змогу захищати свій народ. Для всіх із нас то неймовірна честь – служити", – пише військовий Юрій Атанов.

Приєднується до привітань і інший боєць – Володимир Кухар:

"Пам'ятаємо загиблих і тих, про кого чекаємо звістки після боїв. Шануємо рани побратимів і посестер.

Довіряємо одне одному і поважаємо кожного! Дотримуємось Статутів ЗСУ! Любимо своїх рідних та друзів, цінуємо волонтерів (часто друзі і волонтери – це одне і те саме)".

Про свою службу у ЗСУ розповідають люди, які до війни не були військовими.

У цей день згадують і тих, хто загинув у боях за Україну.

"Кажуть, герої не вмирають. Так, вони не вмирають, але, на жаль, вони гинуть. Гинуть на полі бою в бажанні помститись ворогу, за нашу землю, за свої родини і дітей, за майбутнє українського народу, за майбутнє України . Гинуть, бо війна це жахлива річ", – пише активіст та військовий Прохор Антоненко і додає фото Героя України Віталія Киркач-Антоненка, який загинув в бою 9 листопада на Сватівському напрямку.

Люди вітають зі святом своїх близьких, коханих та друзів, які наразі захищають Україну.

Мешканці Донбасу, які були вимушені покинути рідні міста, вітають ЗСУ з вірою у Перемогу. Зокрема, привітальний пост військовим опублікувала мама хлопчика з Маріуполя, який вів щоденник.

"Українська правда. Життя" також приєднується до привітань і пропонує вашій увазі тест "Що ви знаєте про ЗСУ".

Чудовий спосіб привітати військових – закинути пару гривень на те, що допомагає зберігати їхні життя.

Повернись живим та читачі Українська правда наразі збирають на мобільні комплекси спостереження (з тепловізорами). Зібрали майже половину від запланованої суми.