Телескоп Hubble сфотографував "зоряний міст" між галактиками. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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29 листопада 2022

Космічний телескоп Hubble поділився фотографією двох спіральних галактик, що з’єднані "зоряним мостом".

Галактики на передньому плані фотографії розміщені у триплеті Arp 248 – також відомому як "Трійнята Вайлда" або "Триплет Вайлда".

Вони розташовані приблизно за 200 мільйонів світлових років від Землі в сузір’ї Діви, повідомляє Space.

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Ці дві галактики з’єднує припливний хвіст – це витягнутий потік зірок і міжзоряного пилу, утворений взаємною гравітацією двох галактик. 

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 Фото: ESA/Hubble & NASA

Космічний телескоп NASA/ESA Hubble зробив світлину двох галактик завдяки камері Advanced Camera for Surveys .

Водночас третя галактика з "Триплету Вайлда" опинилася за кадром, адже вона розташована набагато далі. 

Нагадаємо, "Трійнят Вайлда" (Arp 248) відкрив астроном Пол Вайлд у 1953 році під час роботи з Фріцем Цвікі у Каліфорнійському технологічному інституті.

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Ця трійка включена до "Каталогу південних пекулярних галактик та асоціацій", створеного астрономами Халтоном Арпом і Баррі Мадором, і до "Атласу пекулярних галактик" Арпа. 

У цих колекціях представлені незвичайні галактики, зокрема Arp 248, а також галактики з непарною кількістю галактичних рукавів, особливими структурними елементами тощо.

Раніше космічний телескоп "Хаббл" сфотографував космічний об’єкт у сузір'ї Оріона, що нагадує "замкову щілину"

Також телескоп зробив знімок потужного вибуху від смерті рідкісної зірки на відстані 15 тисяч світлових років від Землі.

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