ДСНС врятували морську свинку, яка вціліла після обстрілу Миколаєва. ВІДЕО

11 листопада російські окупанти вдарили ракетами по Миколаєву, забравши життя 7 людей.
Однак під час розбирання завалів рятувальники побачили "промінчик світла" – вцілілу морську свинку на руїнах житлового будинку.
"Промінчик світла у важкій ситуації – врятоване життя…Ворожа ракета зламала не одну долю, убивши сімох людей у Миколаєві.
Це маленьке волохате створіння у пилюці – чи не єдине, що змусило усміхнутися наших хлопців тоді, коли від побаченого хочеться кричати", – пишуть надзвичайники.
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|У Миколаєві ДСНС врятували морську свинку, яка вціліла після удару по будинку
Відео з тваринкою опублікували на Facebook-сторінці ДСНС.
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Учора внаслідок ракетного удару про будинку в Миколаєві загинули 7 людей.
Рятувальники виявили 6 тіл загиблих. Сьомою жертвою стала людина, яка померла в лікарні.
Нагадаємо, у Дніпрі врятували собаку на ім'я Крим, який вцілів після ракетного удару по приватному будинку у ніч на 29 вересня.
У Києві з будинку, зруйнованого дроном-камікадзе, врятували кота Філю.
А пса Джека, якого знайшли у звільненому Куп’янську, взяв до себе італійський тенор Андреа Бочеллі.
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