На Львівщині 11-річна дівчинка врятувала однокласника, який запалив свічку і заснув

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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7 грудня 2022

У місті Хирів на Львівщині 11-річна дівчинка врятувала життя однокласнику Дмитрові, побачивши вогонь у його вікні.

Хлопець запалив свічку і заснув, розповідають у ДСНС. 

Від згорілої свічки вогонь перекинувся на скатертину на столі та комп’ютерну техніку. 

"Вдома не було світла, Софійка сиділа біля вікна і побачила у вікні сусіднього будинку, де живе її однокласник, вогонь", – розповідають рятувальники.

 Фото: ДСНС

Софійка покликала на допомогу дідуся, і вони разом побігли до сусідів.

Зайшовши в одну з кімнат, вони побачили, що на ліжку спить однокласник дівчинки Дмитро. 

Вони одразу розбудили хлопчика, вивели його на свіже повітря і ліквідували вогонь.

Цей інцидент стався ще минулого тижня, а 7 грудня Софійка отримала подяку від вогнеборців.

"Сьогодні рятувальники вручили подяку та символічні подарунки  дівчинці за її героїчний вчинок та швидкі дії, що врятували життя однокласнику", – кажуть у ДСНС.

Нагадаємо, київські вогнеборці врятували 11-річну дівчинку, яка була на 5 поверсі будинку під час пожежі.

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