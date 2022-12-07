На Львівщині 11-річна дівчинка врятувала однокласника, який запалив свічку і заснув

У місті Хирів на Львівщині 11-річна дівчинка врятувала життя однокласнику Дмитрові, побачивши вогонь у його вікні.

Хлопець запалив свічку і заснув, розповідають у ДСНС.

Від згорілої свічки вогонь перекинувся на скатертину на столі та комп’ютерну техніку.

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"Вдома не було світла, Софійка сиділа біля вікна і побачила у вікні сусіднього будинку, де живе її однокласник, вогонь", – розповідають рятувальники.

Фото: ДСНС

Софійка покликала на допомогу дідуся, і вони разом побігли до сусідів.

Зайшовши в одну з кімнат, вони побачили, що на ліжку спить однокласник дівчинки Дмитро.

Вони одразу розбудили хлопчика, вивели його на свіже повітря і ліквідували вогонь.

Цей інцидент стався ще минулого тижня, а 7 грудня Софійка отримала подяку від вогнеборців.

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"Сьогодні рятувальники вручили подяку та символічні подарунки дівчинці за її героїчний вчинок та швидкі дії, що врятували життя однокласнику", – кажуть у ДСНС.

Нагадаємо, київські вогнеборці врятували 11-річну дівчинку, яка була на 5 поверсі будинку під час пожежі.