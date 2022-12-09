Учень з Дніпропетрівщини став переможцем Міжнародної виставки винаходів і дизайну у Тайвані

Школяр з Дніпропетровщини став переможцем однієї із найбільших міжнародних виставок винаходів і дизайну.
Захід проходив у тайванському місті Гаосюн 1-3 грудня, повідомляє Міністерство освіти і науки України.
Ігор Микитенко – учень ліцею №3 з Жовтих Вод, що на Дніпропетровщині. Хлопець навчається у випускному 11 класі.
Його робота, презентована на виставці, присвячена аналізу географії та переробного потенціалу несанкціонованих звалищ сміття у Дніпропетровському регіоні.
|Фото: МОН
Ігор працював над проблемами чистоти міст свого рідного регіону протягом останніх двох років, розповідають відділі освіти виконавчого комітету Жовтоводської міської ради.
У своїй роботі учень обґрунтовує:
- необхідність роздільного збору побутових твердих відходів,
- подальшу переробку,
- правильну утилізацію твердих побутових відходів на локальному рівні і за допомогою комплексу дистанційного зондування Землі супутників NASA.
Хлопець не вперше демонструє свої досягнення на міжнародному рівні. У 2021-му Ігор був учасником XXII Міжнародної науково-практичної конференції "Відновлювальна енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті", а у 2022 році Ігор став переможцем Всеукраїнського конкурсу захисту робіт МАН України.
Загалом у Міжнародній виставці винаходів і дизайну від України брали участь 18 молодих науковців із 10 областей.
Українська команда, зокрема завдяки Микиті, виборола 11 золотих, 7 срібних та одну бронзову медалі. Крім того, українським винахідникам також вручили спеціальну нагороду Best Group Award.
Нагадаємо, український студент Київського політехнічного інституту Ігор Клименко став найкращим студентом у світі за версією Global Student Prize 2022. Клименко створив дрон-міношукач. Крім того, одинадцятикласник з Івано-Франківська Юрій Тумир розробив дрон-розвідник для українських військових. Свій винахід він продемонстрував під час IV Всеукраїнського STEAM-фестивалю.
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