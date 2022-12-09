Учень з Дніпропетрівщини став переможцем Міжнародної виставки винаходів і дизайну у Тайвані

Школяр з Дніпропетровщини став переможцем однієї із найбільших міжнародних виставок винаходів і дизайну.

Захід проходив у тайванському місті Гаосюн 1-3 грудня, повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Ігор Микитенко – учень ліцею №3 з Жовтих Вод, що на Дніпропетровщині. Хлопець навчається у випускному 11 класі.

Його робота, презентована на виставці, присвячена аналізу географії та переробного потенціалу несанкціонованих звалищ сміття у Дніпропетровському регіоні.

Фото: МОН

Ігор працював над проблемами чистоти міст свого рідного регіону протягом останніх двох років, розповідають відділі освіти виконавчого комітету Жовтоводської міської ради.

У своїй роботі учень обґрунтовує:

необхідність роздільного збору побутових твердих відходів,

подальшу переробку,

правильну утилізацію твердих побутових відходів на локальному рівні і за допомогою комплексу дистанційного зондування Землі супутників NASA.

Хлопець не вперше демонструє свої досягнення на міжнародному рівні. У 2021-му Ігор був учасником XXII Міжнародної науково-практичної конференції "Відновлювальна енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті", а у 2022 році Ігор став переможцем Всеукраїнського конкурсу захисту робіт МАН України.

Загалом у Міжнародній виставці винаходів і дизайну від України брали участь 18 молодих науковців із 10 областей.

Українська команда, зокрема завдяки Микиті, виборола 11 золотих, 7 срібних та одну бронзову медалі. Крім того, українським винахідникам також вручили спеціальну нагороду Best Group Award.

Нагадаємо, український студент Київського політехнічного інституту Ігор Клименко став найкращим студентом у світі за версією Global Student Prize 2022. Клименко створив дрон-міношукач. Крім того, одинадцятикласник з Івано-Франківська Юрій Тумир розробив дрон-розвідник для українських військових. Свій винахід він продемонстрував під час IV Всеукраїнського STEAM-фестивалю.