Українські учні привезли 18 медалей з міжнародного конкурсу наукових винаходів

Українські школярі, які є учасниками Малої академії наук, вибороли 18 медалей на цьогорічному міжнародному конкурсі для молодих винахідників INOVA.

Українські молоді вчені здобули 13 золотих медалей, 5 срібних та 2 спеціальні нагороди, повідомили в Міністерстві освіти й науки України.

"Всесвітня асоціація інтелектуальної власності та винаходів визнанала МАН України найкращою міжнародною делегацією. Пишаюся здобутками юних новаторів та наставників. Завдяки вашим старанням Україну знають на весь світ", – зазначив міністр освіти й науки Сергій Шкарлет.

Серед винаходів українських медалістів, наприклад, є програмне забезпечення для захисту ваших даних та засіб очищення води через низьку температуру.

Ілля Пастушок, учень Рівненського навчально-виховного комплексу №12 Рівненської міської ради, розробив програмне забезпечення з визначення обличчя користувача, який сидить за комп’ютером. У разі, якщо хтось сторонній підійде до вашого комп’ютера, він блокуватиме його та надішле вам SMS-повідомлення на мобільний телефон зі світлиною особи.

Денис Крисанов, студент Національного університету харчових технологій, розробив засіб очищення води в домашніх умовах з використанням морозильної камери в холодильнику.

Фото: пресслужба Міністерства освіти й науки України

Золото здобули:

Микола Акулов, учень Чернігівського ліцею № 32 Чернігівської міської ради Чернігівської області;

Ірина Бобкова, студентка Національного авіаційного університету;

Олександр Борило, студент Національного університету "Львівська політехніка";

Олена Дашинич, студентка Львівського національного університету імені Івана Франка;

Софія Іванова, студентка Харківського національного університету радіоелектроніки;

Єлизавета Козаченко, студентка Харківського національного університету радіоелектроніки;

Михайло Мамчур, студент Національного університету "Львівська політехніка";

Володимир Павленко, учень спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов №112 імені Тараса Шевченка міста Києва;

Софія Павлова, студентка Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";

Ілля Пастушок, учень Рівненського навчально-виховного комплексу №12 Рівненської міської ради;

Юрій Сагайдак, учень Львівського фізико-математичний ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка;

Дар’я Цинда, учениця Товариства з обмеженою відповідальністю "Ліцей "Меридіан" м. Київ;

Михайло Штопко, студент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Срібло вибороли:

Ольга Боровик, студентка Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";

Владислав Братюк, учень Комунального закладу Луцька гімназія № 21 ім. Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області;

Володимир Думайло, учень Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської ради Львівської області;

Богдан Колток, студент Львівського національного університету імені Івана Франка;

Денис Крисанов, студент Національного університету харчових технологій.

Спеціальні нагороди отримали Микола Акулов за проєкт "Навчальний програмний комплекс "Graph"" у секції "Комп’ютерні технології", а також Дар’я Цинда за проєкт "Комплекс альтернативної пожежної сигналізації для закладів та організацій масового перебування людей, не обладнаних стандартизованою пожежною сигналізацією" у секції "Безпека та охорона".

Сорок п’ята міжнародна виставка INOVA проходила з 13 по 17 жовтня 2021 року в м. Заґреб, Хорватія. Це друга найстаріша виставка винаходів у Європі, що вже впродовж 50 років (з 1971-го) збирає винахідників з усього світу.

Серед її організаторів Асоціація винахідників Заґреба та "Всесвітня мережа асоціацій захисту прав інтелектуальної власності на наукові винаходи" (World Invention Intellectual Property Associations).

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