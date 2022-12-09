Пацієнти зі СМА вперше отримають безкоштовні ліки від держави

Держава вперше закупить препарат для хворих з діагнозом спінальна м'язова атрофія (СМА).

Йдеться про препарат "Рисдиплам". У Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що ліки отримуватимуть пацієнти певних категорій отримуватимуть безкоштовно у 2023 році.

Зокрема, йдеться про хворих з СМА першого типу, а також – новонароджених, яких визначатимуть за результатами програми розширеного неонатального скринінгу.

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"Еврісіді" (або "Рисдиплам") – дороговартісний препарат, який допомагає врятувати життя дітей з СМА. Це єдиний у світі лікарський засіб, який пацієнти з таким діагнозом можуть приймати вдома самостійно.

"Медичні закупівлі України уклали 3-річну угоду на поставку препарату "Рисдиплам" для лікування дорослих та дітей віком від 2 місяців, хворих на спінальну м’язову атрофію.

Під час клінічних досліджень було виявлено, що препарат покращив рухову функцію у людей із СМА першого, другого та третього типу", – у колонці для "УП.Життя" зазначає заступниця генерального директора Медичних закупівель УкраїниТетяна Харченко.

До переліку держзакупівель також додано 8 лікарських засобів. Але наразі вони проходять перевірку у Державному експертному центрі Міністерства охорони здоров’я України.

"Наразі тільки по "Еврісді" є оцінка медичних технологій. Без оцінки медичних технологій неможливо оцінити безпеку та клінічну та економічну ефективність інших лікарських засобів", – пояснили в ДП "Медзакупівлі".

СМА – рідкісна нервово-м’язова хвороба, яка призводить до атрофії кінцівок та смерті. У світі є 3 препарати, які допомагають від СМА: Zolgensma, Evrysdi і Spinraza.

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У липні 2022 року Україна вперше централізовано закупила препарат Spinraza проти СМА у 13 лікарень по всій країні. Вартість одного флакона перевищувала 100 тисяч доларів.

Нагадаємо, у 2021 році українці зібрали $2,3 млн на укол Zolgensma для 2-річного Діми Свічинського, який хворів на СМА.

На початку 2022 року пожертвували 50 млн грн для 1,5 річної Вікторії Полюги, яка теж мала діагноз СМА.