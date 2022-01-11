Зібрали всією країною: хвора на СМА півторарічна львів'янка отримала укол за 50 млн грн

Українці зібрали 50 мільйонів гривень на укол Zolgensma для 1,5 річної Вікторії Полюги, яка хворіє на спінальну м’язову атрофію (СМА).

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Минулого року батьки, волонтери і весь Львів збирали гроші на цей найдорожчий препарат від спінальної м’язової атрофії. Вітаємо! Нехай все буде добре", – написав Андрій Садовий.

Останній мільйон для порятунку дівчинки перерахували батьки також хворого на СМА хлопчика Кирила Кондрашова з Донеччини, який цього року виграв безкоштовний укол.

Фото Врятуємо Вікторію Разом

Кошти для дівчинки почали збирати навесні 2021 року. На початку листопада необхідна сума була зібрана, а у грудні американська клініка прийняла дівчинку на лікування.

Своїми емоціями у соцмережі поділилися і батьки Вікторії:

"Друзі! Нарешті настав той довгоочікуваний момент, до якого ми так довго йшли. Вікторія отримала укол Золгенсма.

У нас дивні відчуття, ми досі не віримо. Але у нас з'явилася впевненість в завтрашньому дні".

Родина Полюгів. Фото Врятуємо Вікторію Разом

У дівчинки рідкісне генетичне захворювання – спінальна м’язова атрофія (СМА). Ця недуга ослаблює тіло та забирає здатність тримати голову, ходити, а потім – ковтати та дихати.

Дівчинка потребувала уколу Zolgensma, який необхідно зробити у віці до 2 років.

Фото Врятуємо Вікторію Разом

Нагадаємо, минолуріч українці у рамках кампанії "Діма,ми встигнемо" зібрали $2,3 млн на укол Zolgensma для хворого на СМА Діми Свічинського.

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