Джавеліна, Кий, Мрія, Зємфіра: як українці називали дітей у 2022 році

У 2022 році імена Софія, Марія, Марк та Артем зберігали першість у рейтингу найпопулярніших імен для малюків.

Водночас українці давали дітям рідковживані імена, як-от Кий, Стефанія, Джавеліна, Мрія, повідомляють у Центральному міжрегіональному управлінні міністерства юстиції.

У списку також трапляється Зємфіра, Гулором, Міропія, Тамірлан, Граф, Султан, Ілон тощо.

Мін'юст опублікував найпоширеніші та рідковживані імена 2022 року у різних областях.

Як українці називали дітей у 2022 році

Фото: Klanneke /Depositphotos

Київ

Найпопулярніші жіночі імена: Софія, Поліна, Вікторія, Єва, Анна, Марія.

Найпопулярніші чоловічі імена: Марк, Олександр, Максим, Матвій, Артем.

Рідковживані імена, які давали дітям у Києві:

жіночі: Афелія, Джавеліна, Властилина, Ава, Еля, Даня, Мрія, Агпия, Сонія, Лалі, Лукерія, Златослава, Зємфіра;

чоловічі: Оріон, Граф, Кий, Кай, Славен, Гор, Авенір, Єлеазар, Данко, Явір, Даніслав, Азарій, Велеслав.

Київська область

Жіночі: Анна, Анастасія, Вероніка, Вікторія, Єва, Марія, Поліна, Соломія, Софія.

Чоловічі: Андрій, Артем, Богдан, Владислав, Данило, Давид, Дмитро, Матвій, Марк, Максим, Назар, Олександр, Тимофій, Ярослав.

Рідковживані імена, які давали дітям в 2022 році на Київщині:

жіночі: Ауріка, Божена, Даяна, Еванджеліна, Емілі, Нарін, Ноель, Рахіль, Ясміна;

чоловічі: Арней, Вільям, Дем’ян, Лавр, Леон, Метт, Серафім, Тамірлан, Теймур.

Черкаська область

Жіночі: Анастасія, Анна, Аліса, Аріна, Вероніка, Вікторія, Єва, Марія, Мілана, Соломія, Софія, Стефанія, Поліна.

Чоловічі: Артем, Богдан, Володимир, Владислав, Денис, Дмитро, Іван, Максим, Марк, Матвій, Назар, Олександр, Тимофій, Ярослав.

Рідковживані імена, які давали дітям на Черкащині:

жіночі: Авелія, Ая, Глафіра, Ельміра, Емма, Зоряна, Ізольда, Іларія, Кьяра, Керолайн, Луна, Міропія, Мрія, Соля, Тіана, Цвітана, Ясміна, Ятоміра;

чоловічі: Айман, Арей, Гулором, Дар, Єсфірь, Закір, Златан, Ілон, Косма, Любомир, Марс, Меруж, Орест, Радомір, Саян, Тегран, Тихон.

Вінницька область

Жіночі: Софія, Анна, Анастасія, Вікторія, Соломія.

Чоловічі: Артем, Дмитро, Максим, Матвій, Марк.

Рідковживані імена, які давали дітям на Вінниччині:

жіночі: Поліанна, Афіна, Кірієна, Соломія – Севда, Лоліта, Моніка;

чоловічі: Султан, Єлісей, Радослав, Мойсей, Нікітас.

Хмельницька область

Жіночі: Анастасія, Анна, Вікторія, Вероніка, Дарина, Емілія, Єва, Злата, Марія, Надія, Олександра, Поліна, Соломія, Софія, Ярина.

Чоловічі: Андрій, Артем, Владислав, Давид, Данило, Ілля, Максим, Марк, Матвій, Михайло, Назар, Олександр, Роман, Тимофій, Ярослав.

Рідковживані імена, які давали дітям на Хмельниччині:

жіночі: Альвіна, Амалія, Афіна, Ванеса, Вів'єн, Глорія, Зара, Ліліана, Луна, Патріна, Юнна, Ульпана;

чоловічі: Домінік, Іскандер, Маріус, Натаніїл, Нікодим, Раян, Севіур, Стефа, Юсуф.

Житомирська область

Жіночі: Аліна, Аліса, Алісія, Ангеліна, Анна, Анастасія, Аріна, Богдана, Валентина, Валерія, Варвара, Вероніка, Вікторія, Дарина, Евеліна, Емілія, Єва, Єлизавета, Злата, Карина, Катерина, Kipa, Маргарита, Марія, Марта, Мілана, Мирослава, Ніколь, Олександра, Поліна, Софія, Соломія, Юлія, Яна.

Чоловічі: Андрій, Артем, Артур, Богдан, Володимир, Владислав, Даниїл, Данило, Денис, Дмитро, Єгор, Захар, Іван, Ілля, Кирило, Лев, Макар, Максим, Марк, Мар҆ян, Матвій, Михайло, Назар, Нікіта, Олександр, Стефан, Тимофій, Тимур, Юрій, Ян, Ярослав.

Рідковживані імена, які давали дітям на Житомирщині:

жіночі: Аврора, Агата, Аделіна, Адріана, Альбіна, Альвіна, Анелія, Анісія, Божена, Габріелла, Даяна, Даріана, Ділара, Домініка, Еліна, Ельвіра, Еліана, Еміра, Емма, Естер, Ілона, Іларія, Ліана, Ліка, Лія, Маліка, Меліса, Міла, Мілена, Міра, Мія, Моніка, Ніколетта, Ніколоз, Олівія, Радміра, Роза, Роксолана, Руф, Сабіна, Сандра, Стелла, Стефанія, Теона, Ульяна;

чоловічі: Авдей, Айртон, Алекс, Амін, Амібрек, Амір, Арман, Армен, Арсен, Браєн, Білослав, Варфоломій, Веніамін, Дамір, Даніл, Джош, Ернест, Еммануїл, Імран, Йонатан, Лаврін, Ларіон, Леон, Лука, Максиміліан, Мілан, Нестор, Олесь, Оскар, Платон, Радіон, Рінат, Рувим, Самуїл, Сармат, Серафім, Світозар, Тамірлан, Фарід, Хома.

На тренди у виборі імен впливають історичні події – війни, перемоги.

"Також у народі придумують нові імена: на це впливають події, люди, популярні предмети і технології (як-от Джавеліна).

Старовинні імена знову відроджуються, адже, як відомо, нове – це добре забуте старе", – йдеться у повідомленні.

У Мін’юсті нагадують: ім’я та ім’я по батькові можна в будь-який час законно змінити за бажанням обох батьків, а з 16 років – без згоди батьків на власний розсуд.

"Порада молодим батькам: будьте максимально відповідальними, визначаючи, як наректи свою дитину. Пам'ятайте, що ім’я впливає на долю людини", – додають у відомстві.