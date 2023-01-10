Чемпіонка світу з шашок Валерія Єжова передала військовим інвертори напруги

11-річна школярка та чемпіонка світу з шашок Валерія Єжова передала 112 бригаді Територіальної оборони ЗСУ два інвертори напруги.

Про це дівчина розповіла в Instagram.

Від одного такого портативного перетворювача напруги можна підзарядити рацію, увімкнути лампочку або зарядний пристрій для радіостанцій.

Реклама:

"Це стало можливим в тому числі і завдяки значному донату людини, яка побажала залишитися інкогніто", – пояснила дівчина.

Валерія Єжова / Instagram

Як пояснила мама дівчинки в коментарі "УП. Життя", два інвертори коштують 10 тисяч грн. На них школярка зібрала грою в шашки з перехожими в торговельних центрах та на благодійних заходах.

Валерія Єжова / Instagram

Шестикласниця збирає гроші вже не вперше, раніше вона грала просто на вулиці з перехожими. Умови прості: хто програє, той донатить будь-яку суму на ЗСУ. Ці кошти волонтерка перераховує благодійним фондам або ж за них купує необхідну техніку для підрозділів.

Раніше дівчина проводила благодійний турнір у Києві на підтримку Збройних Сил України.